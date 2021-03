Se billedserie Elverhøj blev aflyst i sidste foeår, men blev vist i november, inden nedlukningen. PR-foto

Forening i en krisetid: Vi kommer ud på den anden side

Taastrup - 15. marts 2021 kl. 19:49 Kontakt redaktionen

Trods udfordringen med den lange nedlukning af Danmarks Kulturliv, er man i Høje-Taastrup Teaterforening nogenlunde optimistisk for fremtiden, selvom det nu er et års tid, siden corona ramte Danmark.

I foråret 2020 måtte man aflyse de sidste to forestillinger. Først den næsten udsolgte Elverhøj med operaensemblet Figaros, og også sæsonslutningen Forårsarrangementet måtte aflyses.

Flemming Krøll skulle have underholdt med sit causeri Fra Kokkeelev til Revydirektør.

Også der var der solgt rigtig mange billetter, så mange, at man var tæt på at melde udsolgt.

Billetkontoret var lukket ned i foråret, så al kontakt med medlemmerne foregik via mail og telefon, heldigvis blev der mulighed for at åbne nogle uger, før sommerlukningen af Taastrup Teater & Musikhus igen sendte sekretæren tilbage på hjemmekontoret.

- Vi har heldigvis nogle meget tålmodige og samarbejdsvillige medlemmer og gæster. Alle med billetter til forestillinger, der ikke har kunnet flyttes indenfor sæsonen, har fået deres penge tilbage. Desuden har vi valgt også at refundere billetter, når nogen har følt sig utrygge ved at gå i teatret i denne tid. Vi er jo en forening og føler en forpligtelse til at komme medlemmerne i møde i en tid som denne, hvor vi står i en helt usædvanlig situation, lyder det fra foreningens formand Torben Just, der har været med i foreningens bestyrelse i 40 år.

Selvom der har været kriser og op- og nedture før, har man aldrig tidligere været ude for at aflyse så mange forestillinger.

- Men vi kommer ud på den anden side, Høje-Taastrup Teaterforening består og vender stærkt tilbage i næste sæson, når alle forhåbentligt er blevet vaccineret, og vi igen kan mødes og nyde de mange kulturtilbud der er i kommunen, siger Torben Just.

Sæsonen 2020/21 kom godt fra start. Et par forestillinger i Taastrup Kulturcenter åbnede sæsonen i september, og selvom det ikke var muligt for huset at tilbyde den sædvanlige lækre Teaterfrokost, og der skulle siddes med afstand, var både foreningen, publikum og turnéerne glade for forestillingerne.

I oktober var Landsteatret på besøg I Teater & Musikhuset med en forestilling om søskendeparret Carpenters. Og Figaros forestilling Elverhøj, der var blevet aflyst i april nåede lige at spille for to fyldte sale - med corona-afstand - i november, før alt lukkede ned igen. En nedlukning, der foreløbig varer til efter påske.

Teaterforeningen håber stadig, at det bliver muligt at vise Folketeatrets forestilling Eks-mænd, med Niels Ellegaard og Henrik Lykkegaard til april, som er udsolgt.