Forening har plads til alle: Du kan endda starte inden du bliver født

Taastrup - 15. juni 2021 kl. 11:24 Kontakt redaktionen

Skiftende retningslinjer, regler og ikke mindst nedlukninger har ikke ligefrem gjort det nemt at være gymnastikforening.

Men det har ikke sat en stopper for TIK Gymnastik, der er klar med programmet til en ny sæson med både kendte og nye hold for alle aldre.

- Den her sæson bliver en, vi aldrig glemmer. Vi har knoklet for at holde gang i så meget som muligt med mindre hold, udendørs træning og alle mulige krumspring for at holde fast i fællesskab. Så nu glæder vi os simpelthen så meget til den nye sæson, som vi håber bliver uden afbrydelser, siger Marlene Fleischer, der er næstformand i TIK Gymnastik.

Også plads til nyt

Yoga, pilates, springhold, rytmisk sportsgymnastik, lørdagspower - listen er lang.

Den nye sæson byder nemlig på kendte og populære hold for alle aldre - ja faktisk kan man begynde til gymnastik, inden man bliver født på foreningens hold for gravide. Men der er også blevet plads til nyt, når tilmeldingen åbner senere på måneden.

- Fordi vores instruktører har været så fantastiske under coronakrisen og melder de klar til en ny sæson med masser af energi, er det blevet et rigtigt godt program, siger Jette Poder, der er formand i TIK Gymnastik og fortsætter.

- Vi har haft en flot fremgang på antallet af børnemedlemmer, og det vil vi gerne holde fast i. I år har vi udover familiefitness for de yngste nu også et nyt hold for familier med børn i alderen fem til otte år, hvor både børn og voksne kan få sved på panden sammen. Vi bakker meget gerne op om Høje-Taastrup Kommunes ambition om at få endnu flere børn og unge ind i foreningslivet. Vi er jo slet ikke i tvivl om, hvor godt det er at have det sjovt sammen med en masse andre. Ja, det er faktisk en af de ting, der er vigtigst for os som forening.

Velkommen i fællesskabet

Selvom programmet er på plads, kan der stadig nå at komme flere spændende hold på banen, inden sæsonstart i september - og igen til januar, oplyser TIK Gymnastik.

I foreningen er der nemlig god erfaring med at dele sæsonen op i to bidder.

- Det kan godt være lidt uoverskueligt at melde sig til et fast hold en gang om ugen fra september til maj. Så vi har prøvet at tilbyde nogle af vores hold en halv sæson ad gangen. Det gør det mere fleksibelt for både gymnaster og faktisk også for instruktørerne, der så binder sig til lidt mindre end ellers. Det betyder også, at man ikke skal holde sig tilbage, hvis man går med en drøm om at blive instruktør. Og det gælder uanset om man er erfaren eller helt ny i gamet, siger Jette Poder.

Tilmeldingen til den nye sæson åbner 19. juni kl.10.00 på www.tik-gymnastik.dk

