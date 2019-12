Gert Hansen, formand for Hedehusene Idræts Forening, frygter for fremtiden, efter politikerne har besluttet at nedlægge Hedehusene Skole og Charlotteskolen.

Forening frygter for fremtiden - men intet er afgjort endnu

Sådan lyder det i et længere debatindlæg fra Hedehusene Idræts Forening, hvor formand Gert Hansen beklager, at træningsmulighederne forsvinder for de 500-600 idrætsbrugere, der i dag bruger Hedehusene Skole om eftermiddagen og om aftenen.

Byrådet svigter Hedehusene ved at nedlægge to skoler og bygge en ny med alt for få idrætsfaciliteter.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her