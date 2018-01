Fordobling hos fitnesscenter: Nu skal julefedtet væk

Taastrup: Efter at have mæsket sig i tunge kalorier i december ser det nu ud til, at borgerne i Taastrup tager skeen i den anden hånd.

- Vi kan konstatere, at en del borgere i Taastrup efter jul og nytår er så motiverede for at træne, at de melder sig ind i et fitnesscenter. Et nyt år skaber en masse nytårsforsætter. Dér er motion højt på listen, og det vil det også være i 2018, fortæller Jonas Phithakkiat, der er centermanager hos fitness dk i City2.