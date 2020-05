Forældre må gerne holde børn hjemme

Borgmester Michael Ziegler (K) har via sin bemyndigelse truffet beslutning om, at den såkaldte administrative udmeldelse er suspenderet midlertidig på grund af corona-situationen.

- Reglen blev lavet for nogle år siden, fordi der var nogle børn, der forsvandt i et par måneder, og det var uhensigtsmæssigt, fordi de optog pladser i institutioner, hvor der var andre børn på venteliste til. Nu står vi denne situation, og det er egentlig meget fornuftigt, at man sætter den ud af kraft, fordi der er forældre, der holder deres børn hjemme på grund af coronavirus, siger Kurt Scheelsbeck (K), formand for institutions- og skoleudvalget i Høje-Taastrup Kommune, der fortæller, at beslutningen er truffet efter, der er kommet henvendelser fra forældre.