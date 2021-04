Forårsrengøring i naturen

Det er Danmarks Naturfredningsforening, der gennemfører sin årlige affaldsindsamlingsdag, hvor alle opfordres til at bruge et par timer på at samle al det affald, som man møder på sin vej.

Den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening vil sørge for, at der er indsamlingsudstyr og lidt efterskyl. For at sikre, at der er nok udstyr, vil det være at foretrække, at man tilmelder sig. Det kan ske via hoeje-taastrup@dn.dk.