Høje-Taastrup Rådhus bliver helt exceptionelt ikke rammen om marts måneds byrådsmøde i Høje-Taastrup, for det bliver i lyset af corona-udbruddet afholdt som et telefonmøde.

For første gang: Byrådsmøde vil foregå over telefonen

I lyset af coronaudbruddet og anbefalingerne om ikke at samles, så vil de 21 byrådsmedlemmer nemlig gennemføre mødet som et telefonmøde.

- Det er ikke noget, vi har prøvet før, men nu gør vi et forsøg. Vi har dog valgt at udskyde nogle af de sager, hvor vi forventer en længere debat, for det egner formatet sig ikke rigtig til. Til gengæld er der nogen sager, vi er enige om, og så de vil blive behandlet på mødet som sædvanligt, siger borgmester Michael Ziegler (K).

Det bliver blandt andet et partiforslag og sagen om udviklingsplanen for Charlottekvarteret, der bliver udskudt, mens sager med godkendelse af regnskab eller eksempelvis lokalplaner vil blive behandlet.

- De sager, hvor der er bred enighed, og vi kan træffe en beslutning, kan vi lige så godt få ekspederet. I sager med lokalplaner har der for eksempel konsekvenser for høringsperiode eller byggestart, hvis de bliver udskudt, så dem vil vi forsøge at håndtere, siger Michael Ziegler, der regner med at gennemføre det alternative byrådsmøde i god ro og orden.