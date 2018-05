Oprykningen blev fejret af holdet fra Taastrup Elite Badminton.

For anden gang: Taastrup Elite Badminton tilbage i 2. division

Taastrup - 01. maj 2018

Forleden skulle det afgøres, om Taastrup Elite Badminton efter et par sæsoners fravær igen skal prøve kræfter med 2. division.

Efter en lidt svingende sæson, hvor der i et par afgørende kampe har manglet de sidste marginaler, så var det, via et stærkt slutspil, alligevel lykkedes Taastrup Elite Badminton at opnå en alt afgørende kvalifikationskamp om en plads i 2. division.

Modstanderen i kvalifikationskampen var Esbjerg, der også var i 2. division, da Taastrup Elite Badminton sidst var der, tilbage i 2014/2105.

Taastrup Elite Badminton havde afbud fra den normale 1. single Jonas Svennevig, men god bredde har været et af nøgleordene i denne sæson.

Dog var der fire-fem nøglekampe, som Taastrup Elite Badminton skulle vinde for at have en chance for at snuppe den eftertragtede oprykning. To af disse kampe var mixdoublerne. Og der svigtede Taastrup-spillerne ikke.

Første mixdouble blev vundet af Kati Tolmoff og Oliver Lau Andersen. Anden mixoduble vandt Ann-Sofie Ruus og Thomas Laybourn overbevisende.

I de to damesingler var håbet, at det kunne blive til en enkelt sejr til Taastrup Elite Badminton. Og også her blev ønsket opfyldt, idet Lilit Poghosyan vandt efter tre spændende sæt. Dermed førte Taastrup Elite Badminton med 3-1.

I de fire herresingler var Esbjerg på papiret favorit til at tage de fleste sejre og det var derfor vigtigt, at Rasmus Mangor vandt en sikker sejr i sin single. Desværre vandt Esbjerg de tre andre singler. Dermed var kampen helt lige, 4-4 inden de sidste fem doubler.

I damedoublerne håbede Taastrup Elite Badminton på én sejr, ud af de to kampe. Men her kom dagens glædelige overraskelse, idet Taastrup Elite Badminton vandt begge damedoubler og bragte sig i en favorabel position med en 6-4 føring, inden de sidste tre herredoubler.

Anden herredouble med Thomas Laybourn og Martin Stjerneborg spillede forrygende og førte stort, men nåede ikke at spille kampen færdig, idet første herredouble med Rasmus Mangor og Oliver Lau viste konsekvens og vandt deres double, hurtigt og effektivt i to sæt. Dermed sluttede holdkampen ved stillingen 7-4, da Esbjerg ikke længere kunne nå sejren.

Taastrup Elite Badminton var vindere og kunne lade champagnen flyde og fejre, at det for anden gang i klubbens historie var lykkedes at sikre oprykning til 2. division, efter en fantastisk indsats af trænere og spillere på Taastrup Elite Badminton-holdet, Udover de ti spillere, der udgjorde holdet i kvalifikationskampen, består holdet også af yderligere otte spillere, der har andel i oprykningen, idet de i løbet af en lang sæson har optrådt på det nu historiske hold fra Taastrup Elite Badminton.