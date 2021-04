Folketingspolitiker: Der mangler Ring 5 i udspil

Selvom hun ikke selv er med til forhandlingerne om en ny infrastrukturplan, der i øjeblikket foregår på Borgen, gør hun sit for at fortælle, hvad hun mener om regeringens udspil.

- Der mangler jo en ring 5. Det er jeg en af dem, der stadig er fortaler for. Der er et problem med flere og flere biler, og det skal jo løses på et eller andet tidspunkt, siger Merete Scheelsbeck, der jævnligt er i kontakt med de konservative partifæller, der er med til at forhandle om en ny plan for trafik.

- Jeg synes, det overordnet er en god plan. På støjsiden er det dog en noget tynd omgang. Der er kun en side om støj, men der er sat en hel pulje penge af til at bekæmpe støj. Men det er ikke konkret, og det er et problem. Støjer et kæmpe problem på Vestegnen og i omegnen af København, og jeg vil gøre mit for at fortælle det til vores ordfører. Men alle vil have del i støjpengene, siger hun.