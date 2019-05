Se billedserie Det stort anlagte Nordic Water Universe i Høje-Taastrup blev som bekendt ikke til noget, og nu har folkene bag, Gribskov Gruppen, måtte trække sig fra endnu et svømmehals-projekt. Foto: Per Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Folkene bag floppet vandland må droppe endnu et vand-projekt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Folkene bag floppet vandland må droppe endnu et vand-projekt

Taastrup - 23. maj 2019 kl. 15:23 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hovedaktøren bag det kæmpe vandland i Høje-Taastrup, som sidste år blev droppet med et brag, må nu trække sig fra endnu et svømmehals-projekt.

Gribskov Gruppen, som stod bag planerne om Nordic Water Universe med vandland og ferieboliger i Høje-Taastrup, må nu også opgive at få en rentabel forretning ud af Flintholm Svømmehal.

Det var ellers aftalen, at Gribskov Gruppen skulle stå for driften af Flintholm Svømmehal i 20 år, men efter 2 år har de meddelt Frederiksberg Kommune, at det ikke har været muligt at drive Flintholm Svømmehal uden et økonomisk tab. Derfor ønsker virksomheden at afvikle samarbejdet, og mandag aften godkendte Magistraten (Økonomiudvalget) en aftale om afvikling af samarbejdet, oplyser Frederiksberg Kommune.

- Vi er naturligvis ærgerlige over, at det ikke kunne lykkes for os at etablere en økonomisk fornuftig drift af Flintholm Svømmehal. Men vi er glade for den svømmehal vi har bygget til Frederiksberg Kommune og den modtagelse den har fået af kommunens borgere. Når det ikke kunne være anderledes, er vi glade for at svømmehallen fortsætter i nyt regi til gavn for borgerne på Frederiksberg og ikke mindst vores engagerede medarbejdere, siger bestyrelsesformand i Gribskov Gruppen, Mogens Jørgensen.

Konstruktionen bag Flintholm Svømmehal var noget anderledes end det store Nordic Water Universe i Høje-Taastrup.

Aftalen mellem Gribskov Gruppen og Frederiksberg Kommune var et såkaldt et Offentlig-Privat Samarbejde (OPS) om etablering og drift af den ny svømmehal og gymnastikhal på Frederiksberg.

I Høje-Taastrup Kommune solgte kommunen en grund til en privat investor, som så skulle udvikle det store projekt. Det lykkedes som bekendt ikke, og grunden er derfor stadig på kommunale hænder.

Borgmester Michael Ziegler (K) har tidligere over for Børsen slået fast, at det ikke er kommunens opgave at tjekke op på private investorers økonomi.

- Der er forskel på, hvordan en kommune agerer i forhold til en privat investor, der ønsker at udvikle og bygge på en grund i kommunen. Og på egne kommunale investeringer i form af et OPP. Det er ikke en kommunal opgave at vurdere private projektudvikleres bagvedliggende økonomi. Det er de private investorer bag udviklerne de nærmeste til. Mens der kræves økonomisk sikkerhed, hvis en kommune selv indgår aftaler i fællesskab med private aktører, lød det i marts måned i et skriftligt svar fra borgmesteren til Børsen.

På Frederiksberg arbejder kommunen nu på at afdække mulige modeller for den videre drift af Flintholm Svømmehal efter 1. juli 2020.