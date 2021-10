Folkedansere får midler til genstart: Er god motion

Taastrup Folkedanserforening har fået støtte til genstart efter corona-pandemien. Her er det et billede af ældre dato. Foto: Stina Felby Egerup

Taastrup - 08. oktober 2021 kl. 10:01 Kontakt redaktionen

Med støtte fra DIF og DGI's genstartspulje kan Taastrup Folkedanserforening nu sætte gang i Dans, levende musik, kaffe og hygge.

Taastrup folkedanserforening har modtaget 5564 kroner i støtte fra DIF og DGI's genstartspulje. Med bevillingen kan foreningen se frem til at komme i gang med at skærpe interessen for folkedans i kommunen.

Anette Dahl Nielsen, der er formand i foreningen, ser især frem til at deltage i 'Bevæg dig for livet' og gør opmærksom på, at folkedans er god motion og kan dyrkes af alle aldre. Hun håber derfor på at kunne skabe interesse for folkedans.

I Taastrup Folkedanserforeningen glæder formanden og de 33 medlemmer sig over at kunne komme i gang med projektet - og forhåbentlig byde velkommen til en masse nye ansigter i foreningen.

DIF og DGI's genstartspulje er oprettet på baggrund af corona-nedlukningen af idræts- og foreningslivet.

Puljen har til formål at støtte lokale idrætsforeninger i arbejdet med at skabe aktiviteter og oplevelser for alle i sommeren og efteråret frem til d. 25. oktober 2021.

Målgruppen er børn, unge, voksne, familier og ældre, og aktiviteterne skal både være med til at højne den enkeltes livskvalitet og øge den sociale sammenhængskraft ved at skabe fælles oplevelser for danskerne.

Aktiviteterne skal være uden deltagerbetaling og aktivere brugerne gennem deltagelse i de støttede aktiviteter.

Taastrup Folkedanserforening danser i Taastrup Kulturcenter hver torsdag klokken 19.30-21.00