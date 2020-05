Folk vil gerne i kirke - Men retningslinjer mangler

Alle i kirkerne tripper for at komme i gang med aktiviteterne. Både præster, menighedsråd og andre er klar.

- Det er lidt frustrerende. Vi forventer dog, at vi kan åbne for vores aktiviteter i en eller anden grad fra på mandag, for det er det, statsministeren har sagt. Vi skal bare have retningslinjerne på plads, så vi ved hvordan vi eventuelt kan lave babysalmesang, altergang eller have vores caféarrangementer åbnet. Folk vil rigtig gerne i gang, siger Søren Isak Nolsøe.