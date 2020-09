Interessen for at blive testet ved det mobile teastcenter ved i Copenhagen Designer Outlet har været stor, så nu bliver testcentret to dage ekstra, så man også kan blive testet i weekenden.

Folk strømmer til: Testcenter udvider med weekenden

Taastrup - 25. september 2020 kl. 10:42 Kontakt redaktionen

Der har været stor interesse for at blive testet ved det mobile testcenter, som i denne uge er rykket til Copenhagen Designer Outlet ved City2.

Faktisk har interessen været så stor, at man har besluttet at udvide åbningstiden med yderligere to dage, så man nu også kan blive testet lørdag og søndag den 26. og 27. september klokken 10.00-16.00.

Man behøver ikke at bestille tid, men man skal forberedt på, at der kan være ventetid for at blive testet. Sidste test bliver taget klokken 16.00, og køen kan derfor godt blive lukket før, hvis teststedet vurderer, at de ikke kan nå at teste alle.

Du finder testcentret lige inden for hovedindgangen til Copenhagen Designer Outlet over for Nike.

I køen skal man bære mundbind eller visir.

Er du sløj, utilpas eller har andre symptomer, skal du dog blive hjemme og evt. opsøge egen læge.

Det er Region Hovedstaden, der står bag det mobile testcentre, som er et frivilligt tilbud til alle symptomfri borgere over 2 år.

Testcenteret kommer igen til Høje-Taastrup i uge 42.

Man kan fortsat booke til test på andre testcentre på coronaprover.dk.

