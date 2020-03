Folk har lyttet: Rolig genåbning af genbrugspladsen

Høje-Taastrup genbrugsstation på Lervangen slog tirsdag dørene op efter flere ugers lukning, og det skete i god ro og orden. Folk har tilsyneladende lyttet til opfordringerne om ikke at benytte genbrugsstationen med det samme, men kun hvis det er helt nødvendigt.

Otte biler holdt i kø, da genbrugspladsen slog dørene op klokken 10, så åbningen skete uden den frygtede kaos.

Trods den rolige start lyder opfordringen fra Vestforbrænding stadig, at man kun kører på genbrugsstationen, hvis det er absolut nødvendigt. Det skal hjælpe med at mindske risiko for smittespredning og undgå lange køer.

Der vil være personale ved indgangen for at sikre, at bilerne bliver lukket ind i hold, så der ikke kommer for mange på pladsen af gangen.