Fokus på stress: Hvad stresser os egentlig?

Mange har selv været eller kender en, der har været stresset. Denne aften bliver det undersøgt, hvad der i grunden stresser os. Er det søgen efter det gode liv? Er det for høje krav på arbejdspladsen? Er det, at vi vil det hele - have børn, karriere, realisere os, at vi ikke vil nøjes? Eller er det en blanding af det hele? Kan vi selv gøre noget for at gøre op med det stressede liv?