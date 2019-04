Se billedserie Der blev taget første spadestik til byggeri af nyt hovedkontor og lager for medicinalvirksomheden TMJ. Fra venstre er det: Peder Svahn, der er pladsansvarlig for Logistic Contractor, Liselotte Johansen, CFO hos TMJ, Michael Wenzel, udviklingschef hos TMJ, Michael Ziegler, Marianne Timm, CEO hos TMJ, og Mads Rohde, salgs- og udviklingschef hos Logistic Contractor. Foto: Kasper Ellesøe

Send til din ven. X Artiklen: Første spadestik: Byggeri af medicinalvirksomhed er i gang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Første spadestik: Byggeri af medicinalvirksomhed er i gang

Taastrup - 24. april 2019 kl. 15:54 Af AF Stina Felby Egerup og Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byggeriet er allerede i fuld gang, men onsdag blev der officielt taget første spadestik på grunden ved Ole Lippmans Vej 2.

Her opfører virksomheden Logistic Contractor et nyt hovedkontor og lager for medicinalgrossisten Tjellesen Max Jenne (TMJ), der flytter fra Rødovre til Høje-Taastrup Kommune.

Logistic Contractors salgs- og udviklingschef i Danmark, Mads Rohde, bød velkommen og borgmester Michael Ziegler (K) holdt tale, inden han, Mads Rohde og fire andre stak to specialbyggede guldskovle i jorden til det symbolske spadestik.

- Det er sjældent ved et første spadestik, at man er nået så langt, men vi har en stram tidspunkt sagde Mads Rohde, da han bød velkommen, inden Michael Ziegler holdt tale.

- Næste år på dette tidspunkt, vil her summe af liv: medarbejdere, der arbejder - og produkter, der bliver fragtet til og fra. Jeg forstår, at I gerne vil automatisere nogle af jeres manuelle arbejdsprocesser for at blive endnu mere konkurrencedygtige, og at dette nye hus skal imødekomme dette ønske. Dette spadestik er derfor et første og vigtigt skridt på vej i denne retning. I rykker fra Rødovre til Taastrup. Og vi er jo rigtig glade for at kunne lægge rammer til jeres virksomhed. Her er I tæt på vej og bane, tæt på København og resten af Sjælland - og tæt på et stort opland af arbejdskraft. Jeg håber, at I alle bliver rigtig glade for at være her, sagde Michael Ziegler i sin tale.

Hos TMJ er man glad for nu at flytte til Høje-Taastrup, fortæller adm. direktør Marianne Timm. Og netop logistikken ved at ligge i Høje-Taastrup er vigtig.

- Høje-Taastrup er et knudepunkt, hvor vi kan komme nemt til Nord- og Sydsjælland samt vestover, ligesom det er tæt på lufthavnen, som er vigtigt for en international virksomhed som vores, siger Marianne Timm.

At virksomheden flytter til Høje-Taastrup er der gode grunde til.

- Det er en ønskebeliggenhed for os, og vi har tilstræbt, at det skulle være her. Kommunen er kendt for at have fokus på erhvervslivet og et godt erhvervsmiljø og med en borgmester, der har stort fokus på erhvervslivet. Derfor passer DNA'en godt med vores, og at flytte her til er et vigtigt led i vores vækstplan og i vores teknologiske udvikling, siger Marianne Timm.

Logistic Contractor købte den 21.000 m2 store grund for 15.000.000 kroner af Høje-Taastrup Kommune. TMJ's nye hovedkontor kommer til at bestå af cirka 6500 m2 lager og 1400 m2 kontor. Der vil være cirka 70 administrative medarbejdere, og mellem 80-100 lagermedarbejdere.

Byggeriet forventes fortsat at stå færdig i slutningen af 2019.