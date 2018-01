Første nye boliger i Høje Taastrup C på vej

- Udover det væsentlige i at skabe nybyggeri med mest mulig kvalitet for pengene i den rette kontekst har den største opgave bestået i at få beboerne i Taastrupgaard til at godkende nedrivningen dér. Det er sket, fordi vi har kunnet love dem både et fornyet og forbedret Taastrupgaard og en fantastisk ny bebyggelse på Skjeberg Allé - i gode sociale og grønnere rammer. Det har de gjort i erkendelse af, at det er den bedste vej til at opnå, at Taastrupgaard-bebyggelsen bliver et tryggere sted at bo. Skjeberg Allé og dens fremtidige blanding af almene og ejerboliger bliver derfor forhåbentligt et mønstereksempel, som man sagtens kan tænke sig gentaget i forbindelse med omdannelse af socialt udsatte bebyggelser andre steder, siger KAB's byggedirektør Rolf Andersson.