Første køredag med veterantoget blev en succes trods corona

- Vi overvejer at forlænge sæsonen, men det kommer lidt an på, hvordan myndighedernes gradvise genåbning af Danmark skrider frem. Under alle omstændigheder gør vi alt for, at et besøg på Hedelands Veteranbane kan der blive et spændende indslag i en ferie i Danmark.