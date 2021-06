Se billedserie Sådan ser en kupé i Snälltågets nattog ud. Foto: Snälltåget Foto: ANNA W THORBJORNSSON

Send til din ven. X Artiklen: Første gang i syv år: Nattoget vender tilbage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Første gang i syv år: Nattoget vender tilbage

Taastrup - 24. juni 2021 kl. 06:26 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Det sker for første gang side 2014.

Læs også: Parti har udsendt 50 positive historier

Et nattog kører igennem og stopper i Danmark.

Det sker søndag den 27. juni, når det svenske togselskab Snälltåget kører nattog fra Stockholm til Hamborg og Berlin med stop på Høje Taastrup Station.

I den anledning har Rådet for Bæredygtig Trafik i samarbejde med andre grønne organisationer lavet et event, hvor man hylder nattogets tilbagevenden.

- For klimaets skyld er det bedre at køre med elektrificerede nattog end at flyve og tage bilen. Det er det første nattog siden 2014, og det er det, vi siger juhuu til med det her arrangement. Her kan du gå ind i toget om aftenen og vågne op i Berlin næste dag, siger Judith Pandrup, medlem af Rådet for Bæredygtig Trafik.

- Det er en dobbeltfejring. Det er positivt for klimaet, og så er det fordi nattoget er tilbage, understreger hun.

Ministerbesøg Hun og rådet for Bæredygtig trafik håber på, at Snälltågets indtog i Danmark er begyndelsen på, at endnu flere nattog vil afgå fra Danmark.

Arrangementet vil foregå på Høje Taastrup Station fra klokken 21.55 den 27. juni.

Her vil der i hallen være klaverspil og taler, og klokken 22.30 vil transportminister Benny Engelbrecht holde tale på perronen, hvor han sender toget af sted. Toget ankommer 22.41 og afgår 22.45 fra spor 3.

I dagens festlige anledning er der lavet en særlig togsang, som alle opfordres til at synge med på. Der vil være champagne, der opfordres til at flest mulige dukker op i nattøj eller festtøj, og der viftes med både det danske og svenske flag.

Store forventninger Hos Snälltåget fortæller salgschef Marco Andersson, at der er store forventninger til at rejse med nattog gennem Danmark.

- Vi har kørt med nattog fra Malmø til Berlin siden 2012 med togfærge fra Trelleborg til Sassnitz. Men færgeruten er nedlagt og toget er nødt til at køre en anden vej. Vi har undersøgt ruten over Danmark tidligere og synes, den er interessant, fordi vi får mulighed for at direkte fra Stockholm via Københavns-området og Hamborg til Berlin. Vi har store forventninger til ruten, fordi vi udvider markedet for nattog. Derudover er der stor interesse i at rejse med tog og nattog, set med et miljøperspektiv, siger Marco Andersson.

Han fortæller, at der uden corona-restriktioner er plads til 300 passagerer i toget, der kommer til at afgå hver dag frem til den 5. september. Når passagererne stiger på toget i Høje-Taastrup og afgår klokken 22.45, er næste stop Hamborg klokken 05.31 og Berlin 08.52.

Marco Andersson forklarer, hvad den nye rute betyder for de rejsende.

- Den nye rute vil frem for alt være en fordel for rejsende fra Sverige, som skal rejse ud i Europa. Med et dansk perspektiv indebærer det et direkte nattog til Berlin, og det kan betyde en enklere vej til for eksempel Prag, fordi man kun skal skifte tog i Berlin, siger Marco Andersson.

Når man vender retur fra Berlin, afgår toget 19.02 herfra, og 23.26 fra Hamborg. Man kan så stige ud af toget i Høje Taastrup klokken 6.38.

På toget findes der både enkeltsæder og egne kupeer, og der er mulighed for at bestille mad ombord. Der forventes wifi installeret på toget i efteråret 2021.

Læs mere på www.snalltaget.se

relaterede artikler

Nattog klar til comeback tidligere end først ventet 07. december 2020 kl. 06:03

Nattogsrute til Berlin kan være på vej: Og den stopper på Høje Taastrup Station 19. juni 2020 kl. 13:49