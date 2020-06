Se billedserie På fotoskattejagt ved muren ind til præstegården i Høje Taastrup landsby. Foto: Else Trier

Første del: Skattejagten tager sin begyndelse

Taastrup - 24. juni 2020 kl. 11:53

Vest for det nuværende Høje-Taastrup rådhus og Høje-Taastrup Gymnasium ligger landsbyen Kragehave, der siden gamle dage har været én af kommunens mindste. Her begynder en sommer-odyssé for børn og barnlige sjæle, der med historiker og tidligere lærer Else Triers fotoskattejagt kan lære byen bedre at kende. De skal nemlig ud på egen hånd og finde markører på bygninger med historisk betydning.

Første skridt er at klikke på linket, der står sammen med denne artikel og tage ud i landsbyen på de veje, der er angivet på skattekortet.

I forlængelse af Kragehave finder man den gamle Høje Taastrup landsby.

- Det interessante ved området omkring Høje Taastrup er, at det er den landsby, som hele kommunen har fået sit navn fra, siger Else Trier.

Vilfred og Frejas oplevelse For at prøve skattejagten af, har Else Trier været ude i Kragehave og Høje Taastrup landsbyer med sine børnebørn Vilfred på otte år og Freja på fem år.

- Mine børnebørn syntes, det var sjovt at gå på jagt ude ved rådhuset, som de kendte, og få øje på ting, de ikke havde bemærket før.

- Vilfred syntes, at det var sjovt, at det meste af Høje Taastrup er væk i dag, men at Kragehave stadig ligner en landsby. Han synes også, det var sjovt ved vejen Vænget, at springe fra den ene landsby til den anden, siger Else Trier med henvisning til at netop dér går grænsen mellem de to landsbyer.

- Da skattejagten var ovre, spurgte mine børnebørn: Er vi allerede færdige? Men så stødte vi på en idrætslegeplads ved gymnasiet, hvor de kunne bruge løbebanen og øve længdespring. Jeg tror, de prøvede sidstnævnte 10 gange. Derfor har jeg i skattejagten også tilføjet ekstra oplevelser i området, man kan tage sig til efter selve fotojagten, siger Else Trier.

Det var også en succes med de to børn at gå op i vandtårnet ved gymnasiet og se ud over det nye Høje Taastrup.

Fattighus og landsbyidyl Hendes eget yndlingssted i Høje Taastrup er en bygning, der engang fungerede som fattighus.

- Legathuset er et gammelt fattighus, der vidner om datidens socialforsorg. I 1747 synes Benzondals godsejer, at man skal gøre lidt for godsets fæstere. Så han bygger et aftægtshus for fire familier. I byggeriet genbruges lidt af kirkegårdsmuren. Dét synes jeg er ret interessant. Man kan også se hans initialer på bygningens gavl, fortæller Else Trier.

I Kragehave er det landsbyidyllen, der tiltaler hende.

- I Kragehave står jeg og ser på et lerklinet hus, der buer og har bindingsværk. I baggrunden ser jeg så Ny Munkegård. Det er bare landsbyidyl, siger Else Trier.

Det første kort Klik HER og få det første skattekort - til Høje-Taastrup landsby og Kragehave.