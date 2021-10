Borgmester Michael Ziegler var for nylig ude for at hejse det grønne flag i Børnehuset Skoven i Sengeløse. Foto: Louise Nørremark Nielsen

Først i kommunen: Det spirer løs i børnehus

Taastrup - 18. oktober 2021 kl. 19:57 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Børnehuset Skoven i Sengeløse har fået for nylige fået "Det Grønne Flag" og kan dermed kalde sig "Grønne Spirer".

Børnehuset Skoven er den første institution i Høje-Taastrup kommune til at opfylde kriterierne og modtage Det Grønne Spirer-flag, som borgmester Michael Ziegler for nyligt kom og hejste.

Børnehuset har sidste år været ramt af flere udfordringer, hvor en del forældre flyttede deres børn, og børnetallet blev så lavt, at der skulle ske ændring.er

Blandt andet har man iværksat en ny profil, fået en ny ledelse og skabt en ny struktur.

Som en del af den nye struktur blev det besluttet at gå efter at blive godkendt efter Friluftsrådets koncept "Grønne Spirer", og institutionen blev omdøbt til Børnehuset Skoven. Og det er altså nu lykkedes. Blandt andet er Louise Nørremark Nielsen, der i en periode har været konstitueret leder, blevet ansat som leder og kan fortsætte den udvikling, der har været i gang den seneste tid.

For at få det grønne flag, der indikerer, at man er "Grønne Spirer"-institution, skal institutionen lave en grøn handleplan, der fortæller om de aktiviteter, der minimum er foregået én dag om ugen i tre måneder. Ydermere skal én eller flere af personalet deltage i et Grønne Spirer-kursus.

Vild med vilje I Børnehuset Skoven har hele personalet samlet afholdt personalelørdag med besøg af naturvejleder Helen Holm, hvor de fik faglig viden om naturpædagogik, men i den grad også fik afprøvet på egen krop og sind de naturaktiviteter, de kunne lave sammen med børnene.

Børnehuset Skovens fokus for den grønne handleplan har været at indrette inde- og uderum med et tydeligt grønt naturfokus.

Det har betydet, at huset har fået et science-rum, junglerum, bålplads, kvashegn, ude-værksted, drivhus, bygget humlebi-bo, plantekasser til egne grøntsager, tonsvis af bærbuske, og man har lavet et område foran institutionen, hvor man er 'Vild med Vilje' - helt i tråd med kommunens kamp for at blive Danmarks Vildeste kommune.