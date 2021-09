En 46-årige rumænsk mand blev først idømt straksdom for butikstyveri. Nu er han også varetægtsfængslet for lommetyverier ved byretten i København. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Først dømt - nu varetægtsfængslet: Blev anholdt i Taastrup

Taastrup - 23. september 2021 kl. 15:30 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Da en 46-årig rumænsk mand for nylig blev taget for butikstyveri - hvor han stjal chokolade og spegepølse for 40 kroner - i en Netto-forretning i Taastrup, blev han idømt en straksdom, der betød, at han måtte direkte i fængsel i 20 dage, inden han ville blive udvist til sit hjemland.

Butikstyveriet skete den 12. september, men i denne uge blev manden sigtet for yderligere en række forhold - denne gang af Københavns Politi.

- Vi sigtede tirsdag en 46-årig mand for to lommetyverier - det ene begået i et S-tog i september 2019 og det andet i et Øresundstog i februar 2020. Vi mistænker, at manden efterfølgende begik flere databedragerier med de kreditkort, som han stjal ved de to tyverier, og det er han også sigtet for, siger leder af tyverisektionen i Københavns Politi, Nicklas Poulsen, og fortsætter.

- Det var vores kolleger i Vestegnens Politi, der anholdt manden midt i september, hvor han fik en straksdom. Han sad derfor fængslet, da vi sigtede ham for de nye forhold, siger han.

Manden blev desuden sigtet for at overtræde et indrejseforbud, han fik i 2018.

Onsdag blev den 46-årige rumænske mand så fremstillet i grundlovsforhør og blev varetægtsfængslet i 20 dage, oplyser Nicklas Poulsen.

Da den 46-årige blev anholdt i Taastrup blev han opdaget af en butikstyv. Han blev idømt 20 dages ubetinget fængsel, udvisning og indrejseforbud i seks år.

Han var således i fængsel, og politiet kørte ud til fængslet for at anholde manden og efterfølgende blev han så fremstillet i grundlovsforhør, hvor han blev varetægtsfængslet.

Manden er nu varetægtsfængslet, hvor han afventer en eventuel dom. Bliver han dømt for lommetyverierne, kan han få en tillægsstraf og efterfølgende en udvisning, eller kun en udvisning.

Hvis han frikendes for de to lommetyverier, som han ifølge Københavns Politi har erkendt, vil udsendelsen fra straksdommen effektueres

