Følg familien Hvidt Kessler på nye eventyr

Mikkel og Lea Hvidt Kessler fra Sengeløse har altid været glade for at rejse, og da de fik deres første barn, aftalte de, at det at blive forældre ikke måtte blive en hindring i at tage ud og opleve verden.

Parret flyttede for godt seks år siden flyttede ind på den nyrestaurerede gård lige uden for Sengeløse, bare 400 meter fra Lea Hvidt Kesslers barndomshjem, hvor hendes forældre stadig bor i dag.

- Jeg er fra Sengeløse og har boet her, siden jeg var 10 år. Sengeløse er en lille landsby, hvor snakken går, et hyggeligt sted, hvor alle kender alle, siger Lea Hvidt Kessler, der selv gik på Sengeløse Skole:

- Sengeløse har rigtig meget at byde på. Poul Reichardt har boet her, og jeg blev engang bildt ind, at byen har Europas største rundkørsel, og det har jeg så bildt alle ind siden, men nu tror jeg altså ikke på det længere. Men i forhold til forældreskab og børn, så føler vi ikke, at vi kan gøre det bedre end her, har hun fortalt i et interview med Lokalavisen.