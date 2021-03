Sigurd Kongsted, spiller fra Taastrup FC?s stærke u-15 hold, modtog »checken« sammen med Jørgen Kolter, formand for Taastrup FC, fra driftsleder Sara Bundvad Eriksen fra Føtex. Foto: PR

Fodboldklub fik flaskepant

Hovedparten af beløbet er fremkommet via pant fra returemballage indleveret i Føtex i City 2 i løbet af det sidste halve år. Det resterende beløb er en gave fra Salling Fonden.

Det har været et tydeligt ønske fra Føtex, at pengene skal gå til understøttelse af aktiviteter i børneafdelingen, oplyser formand for Taastrup FC, Jørgen Kolter.