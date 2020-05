Taastrup FC afventer de sidste godkendelser, men er klar til at åbne op for fodboldtræningen igen. Her er det fra en Taastrup FC-fodboldskole et tidligere år. Foto: Kenn Thomsen

Fodboldklub er klar til at åbne: Det bliver nok lidt pseudotræning

Taastrup - 14. maj 2020 kl. 06:02 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så bliver det snart igen muligt at spille fodbold igen.

Partierne i Folketinget har netop indgået aftale om at udendørs idræt så småt kan starte op igen.

Det vækker begejstring i kommunens største fodboldklub Taastrup FC, hvor formand Jørgen Kolter Jensen fortæller, at man er klar til at åbne banerne og byde spillerne velkommen, når alle tilladelser er på plads.

- Vi har indrettet os, så vi overholder alle retningslinjer med at lukke klubhuset og maksimalt være ti spillere sammen inklusiv træner og alt det andet, men det bliver nok lidt pseudotræning, siger formanden.

Han glæder sig til, at spillerne igen snører støvler og er klar til at sparke til bolden sammen med fodboldkammeraterne.

- Det sociale aspekt er super vigtigt og det bliver godt, at vi snart kan komme ud og hygge sammen og nyde solen, siger Jørgen Kolter Jensen.

Taget forholdsregler Taastrup FC tager alle forholdsregler, når spillerne igen kan komme og træne, og til hver træningsaften vil der er være en coronaansvarlig fra bestyrelsen, der sørger for, at hver enkelt træningsgruppe følger anvisningerne.

Det gælder blandt andet, at man ikke må lave hovedstød, brysttæmninger eller tage bolden med hænderne, og at man holder den rette afstand og selv har vanddunk med, ligesom man ikke kan bruge omklædningsfaciliteterne.

Banerne er kridtet op i mindre områder, som kan rumme grupper på maksimalt 10 spillere og træner.

- Vi tager det meget seriøst, og vi har fået besked fra kommunen om, at banerne ikke er åbnet endnu. Men så snart vi har fået tilladelserne på skrift, om at banerne er åbne, kan vi starte træningen op. Vi arbejder på at være klar mandag den 18. maj, siger Jørgen Kolter Jensen.

De yngste må vente Der er dog en gruppe spillere, der må blive hjemme fra fodboldtræningen.

- De yngste hold på seks-syv år åbner vi ikke for, for vi føler ikke, at vi kan styre dem, så de kommer desværre ikke i gang nu, siger formanden.

Alle kampe i denne forårssæson kan ikke afvikles, men der en lille tvivl om danmarksserieholdet, da slutstillingen her kommer til at have betydning for 2. division, som måske skal spilles færdig.

Taastrup FC betaler en godtgørelse til trænere i klubben, og trods coronakrisen er alle økonomiske forpligtelser overholdt, ligesom alle har betalt deres kontingent for at være i klubben. Alligevel har det negativ økonomisk betydning, at klubben ikke har kunnet holde åbent i blandt andet klubhuset og derfor har mistet omsætning i cafeteriet.

- Men vi har betalt alle, som vi skal betale. Men kommer der en corona-bølge mere i efteråret, kan det godt være, at vi skal have indtænkt det, når vi laver aftaler med trænere og andre i efterårssæsonen, siger Jørgen Kolter Jensen.