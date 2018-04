Fodbolddrenge styrker sig med boksetræning

- At være god til fodbold handler også om god fysik, koordination og hurtighed. Alt sammen noget man genfinder i blandt andet boksetræning, fortæller træner for U14 Kim Jacobsen og fortsætter:

- Vi gør meget ud af, at vores træning skal være givende og samtidigt sjov. Derfor prøver vi at variere vores fysiske træning med en anderledes træningsform end den, vi normalt afholder. Dels for afvekslingens skyld og dels for, at vi trænere kan få ny inspiration.