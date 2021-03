Artiklen: Flyttede til byen for over 50 år siden: Kan nu fejre 60 års ægteskab

Torsdag den 1. april 2021 kan Birta og Helmer Hansen fra Taastrup fejre diamantbryllup, og at de har været gift i 60 år.

Diamantbrudeparret kommer oprindeligt begge fra Vendsyssel, cirka 40 km nord for Aalborg. De flyttede til Taastrup-området i 1959/60 og boede i starten til leje flere steder, indtil de i 1964 flyttede ind i deres nuværende lejlighed.

Sidenhen arbejdede hun i Irmas cafeteria i City 2, samt Toldvæsenets og Hardy A/S kantiner.

Helmer Hansen er nok mest kendt som stævningsmand ved Taastrup Ret i mere end 50 år samt i mange år formand for beboernes afdelingsbestyrelse i Lejerbo på Parkvej.

Diamantbrudeparret har altid været samlingspunkt for hele familien, som nu består af to børn, to svigerbørn, seks børnebørn samt seks oldebørn.