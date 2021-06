Flyttede fra en støjplaget bolig til en anden: Vi kan ikke være derhjemme

Se billedserie I knap to år har Stig Skotner boet i Urtehaven i Nærheden og i de to år har han været plaget af støj fra de omkringliggende byggepladser. Foto: Kasper Ellesøe

Taastrup - 12. juni 2021 kl. 09:30 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Bip, bip, bip, bip. De fleste bliver ikke synderligt generet af lyden fra en lastbil, der bakker, mens de går forbi. Men når den gør det klokken 04.45 om natten, mens du sover og lige uden for din hoveddør, hvor den bliver ved i længere tid, så er det en anden snak.

Det er ingen hemmelighed, at der bliver bygget meget i Høje-Taastrup Kommune med store byudviklingsprojekter som Nærheden og Høje Taastrup C.

Den slags støjer, når lastbiler kører ind på byggepladser, og der bores og hamres. Det kan ikke undgås.

Men for nogle beboere i Nærheden er støjen fra blandt andet de bippende lastbiler nu for meget.

Stig Skotner, der bor i Urtehaven, er så generet af støjen, at han nogle gange må søge væk fra sit hjem for at få ro. Og det er ikke kun lastbiler, der bakker, der generer.

- Vi kan ikke være derhjemme. Man kan se skvulpene i vandglasset, når pæleramningsmaskinerne er i gang, og det er af og til kun 30 meter fra vores hjem. Det har stået på i to år nu, siger Stig Skotner.

Han har selv målt støjen fra pæleramningen til op mod 90 dB på en app på sin telefon på en byggeplads lige ved hans hjem. Samtidig har han oplevet at reglerne for, hvornår der må laves støjende arbejde bliver brudt.

Ifølge Høje-Taastrup Kommunes egne forskrifter, er det kun tilladt at lave støjende arbejde fra klokken 7 til 18.

Når længerevarende støjbelastning kommer over 80 dB, er man i risiko for at få høreskader, kan man læse på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Hjemmearbejde under corona-pandemien har betydet, at Stig Skotner har været endnu mere udsat for støj fra byggepladsen. Foto: Kasper Ellesøe

Særlig situation Stig Skotner flyttede til Urtehaven i sommeren 2019, og i løbet af de knap to år, han har boet i Nærheden, har der været støjende arbejde fra tre forskellige byggerier tæt på hans lejlighed.

Lige nu er det så byggeriet Teglbakken nord for Urtehaven, der arbejdes på. Her har der ifølge Stig Skotner tit været påbegyndt støjende arbejde mellem klokken 5 og 7 om morgenen, og der er også arbejdet mellem 18 og 22.

Det sidste års tid har det været særlig slemt på grund af corona-situation, hvor han har arbejdet meget hjemme. Udover sit job som projektleder, er han også ved at tage en uddannelse i projektledelse, som kræver, at han læser til eksamen. Det har nogle dage været umuligt.

- Jeg har måttet tage ud i skoven eller på café for at få ro til at læse til eksamen, og jeg kan ikke passe mit arbejde ordentligt. Man bliver rigtig træt af en konstant støj. Det er selvfølgelig særligt, at vi har været så meget hjemme på grund af corona. Det værste er dog, når det foregår tidligt om morgen (før klokken 7, red.) eller om aftenen efter 18, hvor det ikke er tilladt, Det er meget få af vores vågne timer, hvor vi har fred og ro. De ansatte på byggepladserne har jo fri og kan tage hjem. Det kan vi ikke. Vi er hjemme, siger Stig Skotner.

Havde du ikke tænkt over, at du flyttede til en by, der var ved at blive bygget, da du flyttede her til?

Fakta: Vedvarende støjbelastning Ifølge Arbejdstilsynets hjemmeside støjbelastning give risiko for høreskader.



Vedvarende støjbelastning over 80 dB indebærer risiko for høreskader. Den individuelle følsomhed for støj varierer dog meget. Der er belæg for, at visse særligt følsomme personer kan risikere høreskade efter mange års udsættelse for støjbelastninger på 75-80 dB.



Vedvarende støjbelastning på 85 dB indebærer risiko for alvorlige høreskader.



Vedvarende støjbelastning på 90 dB indebærer, at risikoen for alvorlige høreskader er næsten tre gange så høj som ved en støjbelastning på 85 dB.



Kilde: Arbejdstilsynet (www.at.dk)

- Vi boede et sted, hvor der også var støj fra et byggeri. Det var derfor, vi ville flytte. Det var svært at få en lejlighed, så mægleren sagde, at vi kunne få denne her eller ingen. Og så takkede vi ja, inden vi nåede at se den. Det er lidt tragikomisk, og jeg fortryder da lidt, at vi ikke nåede at sætte os ind i området, siger Stig Skotner.

En af to pæleramningsmaskiner, der er i gang med arbejdet på byggepladsen ved siden af Urtehaven. Foto: Kasper Ellesøe

Kommunen lytter Stig Skotner har klaget til Høje-Taastrup Kommune, og han roser kommunen for en god dialog og for at tage hånd om sagen.

- Vores samarbejde med kommunen har været godt. Og der sker også noget, når kommunen tager kontakt til entreprenørerne, men det varer desværre kun en uge, og så er det forfra. Men vi har en følelse af at blive inddraget, siger han.

Han erkender, at det er nødvendigt, at det larmer når man bygger boliger i så stor udstrækning, men der bør være mere respekt for naboerne.

- Jeg har stor respekt og forståelse for, at der skal bygges nye boliger, men jeg mener, at man bør gøre mere for også at tilgodese naboerne, siger han og nævner to konkrete eksempler, som kunne tilgodese naboerne.

Han nævner, at Frederiksberg Kommune er et eksempel, man kunne følge. Her må særligt støjende arbejde med en støjbelastning på mere end 70 db kun udføres mellem klokken 8 og 16 i hverdagene.

Samtidig mener Stig Skotner, at man for hvert byggeri kunne man lave en støjhåndteringsplan, som kan beskrive, hvordan arbejdet udføres til mindst mulig gene for naboerne.

Byrådet kan bestemme Det er byrådet i Høje-Taastrup Kommune, der har bestemt, hvordan forskriften for støjende arbejde skal være, og det dermed også politikerne, der kan pålægge entreprenører for eksempel at lave en støjhåndteringsplan. Det er også politikerne, der kan give eventuel dispensation fra forskrifterne.

Høje-Taastrup Kommune oplyser, at politikerne har drøftet klagerne over støjniveauer i Nærheden i plan- og miljøudvalget, men det har ikke ført til, at man vil ændre forskriften, for så vil arbejdet og dermed perioden med støjgener trække ud.

Har du også oplevet støj fra byggepladser uden for almindelig arbejdstid? Så kontakt os, og fortæl din historie på taastrup.red@sn.dk

