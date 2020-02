Se billedserie Mie Hampen er statsautoriseret fodterapeut og indehaver af klinikken Hedehusene Fodterapi. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Flytning og kvalitetsstempel: Et godt år for fodterapeut

Taastrup - 22. februar 2020 kl. 15:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hedehusene Fodterapi flyttede for et år siden i nyrenoverede lokaler på Hovedgaden 496 og det har vist sig at være en helt rigtig beslutning.

- Selv om det er en stor omvæltning for personale og kunder at flytte en veletableret klinik til ny adresse, har vores kunder været rigtig gode til at finde os. Og det selv om klinikkens nye adresse ligger lidt tilbagetrukket i gården bag ved smykkeforretningen Anytime, uddyber indehaver Mie Hampen.

På trods af en lidt gemt placering i gården, oplever Hedehusene Fodterapi tilgang af nye patienter og fremgang i salg af individuelt fremstillede indlæg.

Klinikken blev oprindeligt startet for 74 år siden og har kun haft tre forskellige ejere. I dag er det Mie Hampen, der ejet klinikken, hvilket hun har gjort i 13 år.

Kvalitetsstempel

Sundhedsstyrelsen har desuden akkrediteret klinikken i det forgangne år.

- Et år er allerede gået, og vi har også været igennem en udvikling rent professionelt. Vi er nemlig blevet akkrediteret af Sundhedsstyrelsen. Akkreditering er et kvalitetsstempel fra Sundhedsstyrelsen, der sikrer, at klinikken lever op til bestemte standarder. Fodterapeuter over hele landet bliver i disse år gennemgået, for at de kan blive akkrediteret på lige fod med andre sundhedsfaglige grupper som læger, fysioterapeuter og tandlæger. Akkrediteringen er et kvalitetsstempel, og det fik vi i Hedehusene Fodterapi i august måned 2019, fortæller en stolt Mie Hampen.

Akkrediteringen er ikke blot et enkelt kontrolbesøg, men kulminationen på en længere læringsproces, som starter længe inden, hvor man er i løbende dialog med Sundhedsstyrelsen og hvor de inspicerer klinikken.

- Vi levede i forvejen op til kravene om hygiejne, som sundhedsmyndighederne har strammet meget op på i de sidste par år. Akkrediteringen har dog givet anledning til at gå det hele igennem én gang til og sikre, at alt er, som det skal være, fortæller Mie Hampen.

Ud over logoet »Statsautoriseret Fodterapeut« kan man derfor nu også finde mærket DDKM i klinikken, der står for akkreditering i henhold til Den Danske Kvalitets-Model.

Af andre nye tiltag kan det nævnes, at klinikken har fået færdigbygget sit indlægs-værksted, så stedet nu selv kan fremstille individuelle indlæg til lægehenviste patienter og andre, der har fejlstilling i foden.

Demo-dag på klinikken

Hedehusene Fodterapi afholder demonstrationsdag den 26. februar kl. 11-15 i samarbejde med Carsten Jørgensen fra Sockwell.

Her kan man få demonstreret et udvalg af kompressions-strømper lavet af merino-uld og bambus.

Og hvorfor er det nu det er en god idé at benytte kompressionsstrømper? Kompressionen samler vævet og fører affaldsstofferne ud i blodbanen, så man undgår ømme og trætte muskler.

De fås i et væld af udgaver til skiløberen, løberen, de stillesiddende på jobbet, de rejsende og alle der har risiko for at få blodpropper og væskeansamlinger i ben og væv.

- Vi håber, at rigtig mange vil lægge vejen forbi og høre mere om strømperne. Derudover vil jeg være til stede på dagen og stå til rådighed ved spørgsmål til fodterapien, indlægs-fremstilling, tilskudsmuligheder og forespørgsler på vores sko fra Arcopedico, slutter Mie Hampen.

