83 indsamlere var på gaden for Kræftens Bekæmpelse i Høje-Taastrup. Foto: Jens Wollesen

Flot resultat til indsamlere: Så meget kom der i bøsserne

Det blev til et flot resultat, da indsamlere fra Kræftens Bekæmpelse søndan den 11. april var på gaden i Høje-Taastrup Kommune for at indsamle penge til Kræftens Bekæmpelse i den årlige landsindsamling.