Se billedserie Årets holdkaptajner for de 17 hold, der var tilmeldt Stafet for Livet i Høje-Taastrup 2020. Foto: Stafet for Livet Høje-Taastrup

Send til din ven. X Artiklen: Flot resultat for Stafet for Livet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flot resultat for Stafet for Livet

Taastrup - 06. september 2020 kl. 14:50 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er saftsuseme i orden.

Sådan lød konklusionen fra Stafet for livets nye lokale formand, Toke Elling, efter resultatet af weekendens Stafet for Livet i Høje-Taastrup var blevet opgjort. I alt 53.300 kroner var det lykkedes at samle ind til kampen mod kræft.

Læs også: Per er fighter til årets kræftstafet

Og det er et flot resultat set i lyset af, at stafetten i år måtte gennemføres under helt andre former på grund af corona-pandemien. Normalt går alle hold og deltagere på samme rute, og der er et fælles mødested med boder og underholdning. I år gik holdene hver for sig på deres egne ruter, og fællesskabet blev i stedet skabt i den virtuelle verden via Facebook.

Den afgående formand, Flemming Andersen, konkluderede da også ved stafettens afslutning, at man håber, at man kan vende tilbage til den tidligere arrangementsform.

- Vi håber, vi kan lave det nede ved TIK Hallerne igen til næste år. For alt andet lige, så giver det et andet sammenhold, sagde han.

Færre deltagere I alt var der 17 hold tilmeldt årets stafet, hvilket er to mere end sidste år. Der var i alt 217 deltagere, som tilsammen gik i alt 1903 kilometer.

- Set i lyset af, at det her har været en lidt anderledes stafet, så er det helt vildt, understreger Flemming Andersen.

Der deltog i år 20 fightere, som er nuværende eller tidligere kræftpatienter. Det er lidt lavere end sidste år, hvor der var 37 fightere.

- Men det skyldes selvfølgelig også tiderne. Alle vores fightere er jo i risikogruppen (for Covid-19, red.), så mange har sagt, at de lige står over det her år, men gerne vil være med igen, fortalte Flemming Andersen.

Traditionen tro blev der også gennemført en lysceremoni lørdag aften, hvor man kunne tænde et lys for en, der kæmper mod kræft, eller til minde for en som har mistet livet. I år blev der tændt 94 lys.

Ny formand Ved stafettens afslutning blev der også foretaget et formandsskifte, idet Flemming Andersen valgte at give stafetten videre til næstformand Toke Elling. Flemming Andersen har været formand for Stafet for livet Høje-Taastrup i to år.

(Artiklen fortsætter efter billedet)

Toke Elling (tv) overtager formandsposten i Stafet for Livet Høje-Taastrup efter Flemming Andersen, der har været formand i to år. Foto: Kenn Thomsen

- Det har været en sand fornøjelse. De mennesker, vi arbejder med her, alle de frivillige, de går ind i det med ildsjæl. De vil virkelig gerne denne her sag. Der er en kæmpe gejst. Men man skal også forny sig, og man skal hele tiden holde hjulene kørende, og derfor har jeg besluttet, at formandsstafetten skal gives videre, sagde Flemming Andersen ved afslutningen af dette års stafet.

- Jeg kan nok ikke helt lade være med at hjælpe til, det ligger ligesom i dna'et, tilføjede han, inden han overrakte stafetten til Toke Elling.

Og den nye formand havde masser af rosende ord til den tidligere formand.

- Du har været formand for at få etableret Stafet for Livet i Høje-Taastrup. Det synes jeg, er en stor bedrift. Normalt når man laver en succes, skal man jo bare køre på rutinen fremadrettet, men det kunne vi jo ikke. Nu har vi lavet noget andet, og det har også været en succes. Så det har været to særlige bedrifter. Du vil sikkert prøve at bilde mig ind, at alle de gode frivillige, vi har her - som jo er en stærk gruppe - har båret det her alene, men jeg tror, at mange vil være enige med mig i, at det nok ikke havde været helt det samme uden dig som formand, sagde Toke Elling og lovede at passe godt på stafetten, indtil den en dag skal videre.

relaterede artikler

Per fik kræft og kom ned i et sort hul: Nu kæmper han for kræftsagen 29. juli 2020 kl. 20:02

Stafet for livet: Går sammen hver for sig 12. juni 2020 kl. 06:02

Se billederne: Over 500 deltagere gik mere end 5000 kilometer til Stafet For Livet 09. september 2019 kl. 14:08