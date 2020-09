Hanne Gaarsdahl (tv) er glad for, at så mange ryttere ville deltage i hendes coronaridt, så hun kunne overrække 13.614 kroner til Dyrenes Beskyttelse. Her ses hun sammen med sin veninde, Sussie Sørensen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Flot resultat: 243 ryttere red sammen hver for sig

234 ryttere fordelt over hele landet forenet i et fælles ridt til fordel for Dyrenes Beskyttelse.

Det var, hvad der skete i begyndelsen af august, da Hanne Gaarsdahl fra Vridsløsemagle havde arrangeret et såkaldt corona-ridt, hvor ryttere over hele landet har redet »sammen hver for sig«.