Flot fremmøde til tapning: Men der er brug for mere blod

Man har således flyttet tappestedet til en af de store haller for dels at sprede ventepladsen, så folk ikke sidder for tæt, og dels for at kunne få mere afstand mellem lejerne, hvor donorerne giver blod. Der bliver kun tappet folk, der har tidsbestilling, så antallet af tilstedeværende kan begrænses, og så bliver borde og stole sprittet af hver time.