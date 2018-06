Se billedserie FKE Vikings fik gjort opmærksom på sig selv med en række gode resultater.

Fløngs vikinger strålede ved turneringer

09. juni 2018

Esport-foreningen FKE Vikings fra Fløng var på sit højeste efter, at to af deres League of Legends hold havde kvalificeret sig til Yousee esportligaens Ung-Ligamesterskaber, der forleden blev afviklet i Nyborg. Begge hold var fokuseret og klar på, at gøre deres for, at tage pokalen med hjem. Det var begge holds første deltagelse i en turnering, og på trods af en stor indsats fra alle, blev det til én finaleplads. Holdet, der kom i finalen, vandt i overbevisende stil, da de gik ubesejrede igennem og skaffede FKE Vikings sit første mesterskab - på trods af at holdet kun har eksisteret i godt et halvt år.

Med titlen som ung-mestre medfulgte en kvalifikation til Danmarksmesterskaberne, der blev afviklet på Odense Rådhus, hvor de to bedste hold fra fire forskellige ligaer skulle dyste om titlen samt en plads til VM i Taiwan senere på året.

FKE Vinkings-holdet, bestående af Rasmus Streubel, Patrick Skov, Benjamin Frank, Theis Møldrup, Max-Emil Toruis anført af coachene Sebastian Andersen, Frederik Poppelvig og Anders Vildgaard, var mere end klar på, at tage udfordringen op og gøre alt, hvad de kunne for, at sikre sig den eftertragtede titel som Danmarksmestre, og dertil en kvalifikation til VM i Taiwan.

Holdende blev opdelt i to grupper, hvorfra det bedste hold fra begge grupper tørnede sammen i den store finale. Efter tre intense kampe sikrede et veloplagt og fokuseret Vikings hold en plads i finalen mod Aab. I finalen skulle der spilles bedst af tre, og kampene skulle afvikles på en scene med tilskuertribuner, spotlights, live kommentatorer og trofæet placeret mellem begge hold. FKE Vikings leverede en imponerede indsats, men måtte se sig slået til et velspillende Aab Delfinerne, der var bedre på dagen.

På trods af at det ikke blev til en førsteplads, var der kun smil at spotte hos FKE Vikings spillerne, der var tilfredse med deres egen indsats og med, at kunne betragte sig som Danmarks andet bedste amatørhold i League of Legends.

Hvis man vil høre mere om FKE Vikings, så kan interesserede kontakte foreningen pr. mail: fkevikings@gmail.com eller på tlf.: 43353544, eller kig forbi Fløng Byvej 24 i åbningstiden 14.15-17.00 alle hverdage.