Flere rammes af demens: Skal der gøres mere?

Taastrup - 09. juli 2021 kl. 18:57 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Demens er i Danmark en stadig stigende udfordring for flere og flere mennesker, direkte som indirekte. Man mener, at helt op til 90.000 danskere lever med demens, og det anslås, at omkring to millioner er i berøring med demens som pårørende, bekendte eller gennem deres arbejde.

Derfor havde Socialdemokratiet og Enhedslisten på seneste byrådsmøde forslået, at Høje-Taastrup Kommune indgår et samarbejde med Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark, som blandt andet står bag den årlige nationale demensuge.

- Det er ærgerligt, at vi ikke er en del af det fællesskab og den aktivitet, sagde Peter Faarbæk (S) på byrådsmødet.

Den nationale demensuge i uge 19 havde denne gang overskriften »Bedre hjælp til mennesker med demens i det offentlige rum«, og der blev blandt andet uddelt demens-kit og lanceret et nyt demenssymbol.

En ny demensstrategi? Peter Faarbæk fremførte, at den manglende deltagelse måske kunne skyldes, at Høje-Taastrup Kommune ikke længere har en egentlig demensstrategi.

- Det har vi haft tidligere, en klar og god demensstrategi, der forklarer, hvad vi vil på det område. Der beskriver målsætningen i forhold til at arbejde med demens, sikre tidlig opsporing og let tilgængelig information, sagde han og forklarede, at den udløb i 2018, hvorefter der i stedet blev skrevet noget ind om demensområdet i Værdig Seniorpolitik.

Fakta om demens I Danmark lever 85.000-90.000 mennesker med en demenssygdom.



Ca. 1.500 personer under 65 år har en demenssygdom.



Der er ca. 8.000 nye tilfælde af demens i Danmark hvert år.



I 2040 forventes antallet af demente over 60 år at vokse til 120.00-146.000.



400.000 personer i Danmark lever i dag med en dement i familien.



Kun ca. 50 % af alle demente får stillet en demensdiagnose.



Demens er den 5. hyppigste dødsårsag i Danmark.



Kilde: Alzheimers.dk

Derfor luftede de to partier også ideen om at lave en ny demensstrategi.

- Er der behov for at gøre mere på området, og hvad kan vi gøre i fællesskab. For mig er det en ambition, at vi får gjort noget ekstra i forhold til demens, sagde Emil Viskum (EL).

Kræver mere og mere Og forslaget blev vel modtaget af de øvrige partier.

- Demensområdet er netop et område, som kræver mere og mere, og der bliver flere og flere demente, så det er bestemt et område, der altid kan tåle et eftersyn og styrket fokus, sagde Helle Koch (K), der er formand for ældre- og sundhedsudvalget.

Hun påpegede også, at der allerede bliver gjort en stor lokal indsats på demensområdet, og at det ikke er en bevidst beslutning ikke at deltage i den årlige demensuge.

- Men en af udfordringerne lokalt er, at vi ikke har en lokalafdeling af Alzheimerforeningen, hvilket er et opmærksomhedspunkt, fordi de trækker et stort læs i rigtig mange andre kommuner. Så hvis vi beslutter, at vi vil være en fast del af ugen, skal vi se på, hvad det koster af ressourcer der, sagde hun og fremhævede også den lokale indsats fra Ældre Sagen, Demensvenner og demenskoordinatoren.

De øvrige partier stemte også for at behandle sagen i ældre- og sundhedsudvalget, og dertil var der også enighed om at få lavet en status på, hvor langt Høje-Taastrup Kommune er i arbejdet med den kommunale andel af den nationale demenshandlingsplan 2025.

