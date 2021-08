Flere plejeboliger på vej: Bliver billigere end forventet

Det var tilbage i 2018, at det med en budgetaftale blev besluttet at udvide Birkehøj Plejecenter med 30 plejeboliger i form af kommunale almene ældreboliger. Derfor glæder det borgmester Michael Ziegler (K), at byggeriet nu ser ud til at komme i gang.

- Det er dejligt, at der nu ser ud til at komme gang i byggeriet. Vi har ældre borgere, der har behov for at bo i plejeboliger, så det er godt, at vi nu tager endnu et skridt for at kunne tilbyde flere plejboliger, siger han.