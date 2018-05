Flere piger skal spille fodbold: Tre klubber med i DBU-projekt

Se billedserie 6-årige Lara er i front med bolden, skarpt efterfulgt af 6-årige Camilla. Foto: Anders Ole Olsen

Taastrup - 18. maj 2018 kl. 11:14 Af Freja Czajkowski Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nogle af pigerne står i fodboldtøj fra top til tå, mens andre har nederdel eller kjole på. Side om side står en pige med en Ronaldo-bluse på og en, som har fundet sin »Frost«-t-shirt frem. Der er stor forskel på tøjet, men pigerne på fodboldbanen ved Fløng Skole har i hvert fald en ting til fælles: De vil alle sammen gerne spille fodbold.

Og det vil DBU gerne hjælpe med. De kontaktede sidste år forskellige fodboldklubber i Høje-Taastrup Kommune for netop at få flere piger til at spille fodbold. De tilbød at uddanne trænere fra de lokale klubber, som så skulle oprette hold for piger fra 0. til 6. klasse. FHF, Fløng Hedehusene Fodboldklub, er sammen med Tåstrupgård 1980 IF og Høje Taastrup Idrætsforening - Fodbold gået ind i projektet.

I FHF har de nu seks piger i alderen 13 til 15 år, som træner de små piger hver mandag eftermiddag mellem klokken 16 og 17.

»Det er rigtig meget fokus på drengefodbold generelt. Mange piger vil gerne gå til fodbold, men der er ikke mulighederne. Fløng har kun et pigehold, og det er et U15 holdet. Målet er at få flere piger ind i fodbold,« siger 35-årige Heidi Hansen, som overværer træningen, og som er ansvarlig for de seks trænere.

Myldrer med piger Da holdet startede op sidste år, var det en hård kamp at skaffe piger nok. Men nu når udendørssæsonen er gået i gang, og vejret viser sig fra sin bedste side, er det myldret til med piger. Der er i dag mødt omkring 20 piger op på fodboldbanen. Mange af dem er helt nye

»Vil du være med, eller vil kigge på først,« bliver en af de nytilkomne piger spurgt, som vælger at sætte sig i græsset og lige se situationen an.

I dag lyder opskriften til træningen på navnerunde, lidt opvarmning, tre poster, hvor pigerne skal øve forskellige ting og så kamp til sidst.

Og mens pigerne begynder at drible bolde mellem kegler, øve sig i indkast eller i at aflevere bolden til hinanden, sidder der forældre ude i siden og småsludrer og nyder solen.

»Hvornår er der fodbold« 40-årige Fatih Dogan står med en lille gul og grøn pumataske over skulderen og ser på hans seksårige datter Lara spille. Hun går normalt til gymnastik, men da de hørte, der var startet et fodboldhold for piger, skulle det prøves.

»Hun blev overrasket over, hvor sjovt det var. Nu er det bare: »hvornår er der fodbold, hvornår er der fodbold, hvornår er der fodbold«,« siger han med et smil.

Ud over at følge med fra sidelinjen, har Fatih Dogan også spillet mod sin datter.

»Vi tabte stort,« siger han grinende og tilføjer:

»Vi måtte høre på hende hele weekenden. Hun hånede os lidt.«

Lara går stadig til gymnastik, men det er helt klart fodbolden, hun bedst kan lide. Også Fatih Dogan er glad for holdet, som Fløng Hedehusene Fodbold har startet op.

»De gør det rigtig godt,« siger Fatih Dogan med henvisning til de seks trænere, der render rundt på banen.

»Hvis det var voksne trænere, så tror jeg børnene har sværere ved at være sig selv. Det er en fordel, at det er unge piger.«

Også de unge trænere er glad for projektet med DBU. Omkring hver anden måned mødes de med trænerne fra de to andre klubber og bliver undervist i alt fra fodboldøvelser til, hvordan de skal snakke med børnene.

»Vil give glæde videre« To af trænerne er 15-årige Cecilie Torp Jensen og 13-årige Isabell Hansen. Sidstnævnte er Heidi Hansens datter. De går begge til daglig på Fløng Skole og træner på FHF's U15 hold.

»Det giver en ekstra god følelse at hjælpe pigerne. Jeg har selv spillet rigtig meget fodbold, og den glæde vil jeg gerne give videre,« siger Cecilie Torp Jensen, og Isabell Hansen tilføjer:

»Vi vil gerne give dem, hvad vi selv har fået ud af at spille fodbold. Sammenhold og oplevelser.«

At pigerne, som de skal træne, kan gå i alt fra 0. til 6. klasse, kan godt give lidt udfordringer. Men der er på nuværende tidpunkt ikke særlig mange fra 5. og 6. klasse, fortæller de to trænere. Men skulle der komme flere ældre spillere, er trænerne forberedte.

»De er alle nybegyndere og skal starte fra bunden. De ældre lærer måske lidt hurtigt, men så kan vi differentiere træningen,« siger Cecilie Torp Jensen.

Kampråb De er nu kommer til sidste del af træningen: kampen. Pigerne er delt op i fire hold og spiller på hver deres bane. Men til sidste bliver de samlet og skal spille mod forældrene.

Men det er ikke alle, der synes det er lige sjovt at spille kamp. Ude i siden sidder en rødhåret pige for sig selv. En af trænerne går ud til hende for at snakke med hende.

»Jeg er så dårlig til fodbold, at min finger er forstuvet,« udbryder den lille pige.

Anderledes ser det ud på banen, hvor pigerne samles til et sidste kampråb.

»Løbehjulene drejer, pigerne fik deres sejr,« råbes der i kor.