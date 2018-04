Se billedserie Lærke Christensen er én af de 12 kvindelige frivillige træner, som nu træner fodboldpiger i Fløng/Hedehusene Fodboldklub. Foto: Christian Winther

Flere piger og kvinder i fodbold

Taastrup - 30. april 2018 kl. 15:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere piger og kvinder i fodbold er målet med en ny indsats, som Høje-Taastrup Kommune og tre lokal fodboldklubber nu har igangsat sammen med DBU Sjælland. Ideen er blandt andet at få flere kvindelige trænere, da de tiltrækker flere piger til klubberne.

»Vi vil rigtig gerne have flere børn og unge ind i foreningsidrætten, fordi det udover god motion også giver masser af gode oplevelser og venskaber. Vi har valgt at gøre en særlig indsats i forhold til fodbold og piger for at give dem et socialt aktivt klubliv, og vi er rigtig glade for at tre af vores lokale fodboldklubber nu har engageret sig og allerede har hvervet flere kvindelige trænere,« siger Merete Scheelsbeck (K), formand for Fritid og Kulturudvalget i Høje-Taastrup Kommune.

Høje-Taastrup Kommune har fået en treårig partnerskabsaftale på plads med DBU Sjælland, som netop arbejder på at få flere kvindelige trænere og bestyrelsesmedlemmer i fodboldklubberne.

Gode rollemodeller

De tre fodboldklubber, som er med i samarbejdet, er: Tåstrupgård 1980 IF, Høje Taastrup Idrætsforening - Fodbold og Fløng/Hedehusene Fodbold. Høje-Taastrup Kommune og DBU Sjælland har sammen lavet et særligt uddannelsesprogram for de kvindelige trænere fra de tre klubber, så de er klædt endnu bedre på til at træne pigerne, lave sociale arrangementer og markedsføre klubben, så pigerne får et aktivt socialt klubliv.

Lærke Christensen er én af de 12 kvindelige, frivillige trænere, som nu træner fodboldpiger i Fløng/Hedehusene Fodboldklub:

»Det fedeste er helt klart at kunne gøre noget for pigerne her i Fløng, sådan så de ikke kun føler, at de kan gå til gymnastik eller kan spille fodbold med drengene, men at der også er et fast pigehold til dem.«

Indsatsen med at få flere kvindelige trænere trækker flere piger til. Came på 10 år er én af de piger, som er begyndt til fodbold:

»Jeg synes, at fodbold er rigtig sjovt, man træner og man øver og så bliver man bedre og bedre. Ind imellem så bliver man også lidt forpustet, men det er virkelig sjovt at gå til fodbold, siger Lærke Christensen.

Begejstret for indsatsen

DBU har netop offentliggjort en ny rapport med deres anbefalinger til at få flere piger og kvinder i fodbold. Som et led i samarbejdet med Høje-Taastrup Kommune - og for at få input til denne rapport - har DBU været på besøg til et trænerarrangement for de tre klubber. Diana Andersen, medlem af DBU's Kvindekommission var meget begejstret:

»Fodbold er jo helt, helt fantastisk. Det giver glæde, det giver motion, og det giver fællesskab, og det giver også en bevidsthed, om hvad man kan. Fodbold skaber rigtig mange rollemodeller, og jeg har mødt rigtig mange rollemoder her i dag, og det er vigtigt for at projektet lykkes,« siger Diana Andersen.

Også DBU Sjælland har særligt fokus på pige-kvindefodbolden:

»I dag er der ikke samme tradition for at piger/kvinder spiller fodbold, som for mændene. Det vil vi gerne være med til at ændre, så vi kan få endnu flere glade fodboldspillere i vores klubber. Derfor vil vi gerne understøtte et projekt som dette, hvor vores medlemsklubber og kommunen går sammen om at styrke indsatsen for at give piger et godt og aktivt fritidsliv i fodboldklubben,« siger DBU Sjællands formand Jakob Koed.

Indsatsen ligger helt i tråd med Kvindekommissionens anbefalinger ifølge Maria Holmström, der er projektleder for indsatsen i Høje-Taastrup Kommune:

»Vi er allerede nu blevet klogere på, hvad man kan gøre som klub og kommune. Vi ved, at det er afgørende at rekruttere kvindelige trænere og klæde dem på til træner- og lederopgaven i klubben. På den måde kan vi i fællesskab målrette indsatsen for, at pigerne får et socialt aktivt klubliv. Indsatsen har betydet, at fodboldklubberne har gennemført flere sociale- og fodboldfaglige arrangementer på tværs- og lige præcis det, ved vi er vigtigt for at kunne rekruttere og fastholde pigespillere i netværket.«

DBU ønsker at fordoble antallet af kvindelige fodboldspillere i 2025, hvor målet er 130.000 kvindelige medlemmer på landsplan.