Sådan ser en Nærboks ud. Her kan hentes pakke fra flere distributører, når man netshopper. Foto: Nordic Infrastructure

Send til din ven. X Artiklen: Flere muligheder på vej: Her kan du snart hente din pakke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere muligheder på vej: Her kan du snart hente din pakke

Taastrup - 13. december 2020 kl. 14:47 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

For nylig skrev vi om, at der måske ikke er så mange muligheder for at hente pakker i Hedehusene. Eneste fysiske afhentningssted er Fløng Købmanden på Hedevej. Og der er i juletiden meget travlt.

Men inden længe er der flere muligheder på vej til borgerne i postnummer 2640.

Konceptet Nærboks er på vej til tre steder i kommunen. Det er et netværk af pakkebokse, hvor man lige nu kan hente pakker fra Postnord, DHL, Bring og Burd.

Det fortæller Lars Simonsen, CEO i Nordic Infrastructure, der opsætter Nærboksene.

- Vores strategi er, at så længe der er efterspørgsel så kigger vi på mulighederne. Lige nu er der et hul i Fløng og Hedehusene, og vi har derfor Nærbokse på vej. Men vi følger hele tiden efterspørgslen og holder øje med om der er behov for mere, siger Lars Simonsen og fortsætter.

- Vores mål er, at folk skal kunne gå hen og hente pakken, så man ikke er nødt til at starte bilen op for at køre ud og hente pakker, siger han.

Prøver at nå det inden jul I øjeblikket bliver der hentet 50.000 pakker om ugen i Nærbokse over hele landet. Hver Nærboks kan rumme 13 pakker, og der er to Nærbokse på vej, som bliver opstillet ved den nye Superbrugsen i Nærheden, og så er der en Nærboks på vej til Charlotteager.

De to steder vil der efter planen være opsat Nærbokse inden jul.

- Min forventning er, at dem i Nærheden kommer allerede i denne uge, og så kan man i princippet levere 26 pakker om dagen, hvis folk henter deres pakke med det samme, siger Lars Simonsen.

I Fløng har man endnu ikke fundet et sted at opsætte en Nærboks.

- Vi undersøger om der er nogle muligheder ved at spørge os omkring, for vi vil i mål med det og vil gerne have en pakkeboks der. Men hvis der er nogle steder i Fløng, hvor man ønsker at få opsat en Nærboks, må man endelig sige til, siger Lars Simonsen.

Ikke en afløser For at hente en pakke i Nærboks man bruge en smartphone og downloade en app til at hente sin pakke.

For nogle brugere, der måske ikke er så erfarne i de nyere teknologier kan det lyde lidt besværligt at man skal bruge en app. Men sådan skal man ifølge Lars Simonsen ikke se på det.

- Selvfølgelig kan det være lidt besværligt første gang. Men man vælger jo selv, om man vil have sendt sin pakke til en Nærboks. Man skal ikke se det som noget, der afløser de eksisterende pakkesteder, men som et positivt tilvalg og en ny mulighed for at hente pakker tæt på, siger Lars Simonsen.

Allerede nu er der en Nærboks ved Letkøb i Baldersbrønde, og Nærboksen ved den nye Superbrugsen i Nærheden kan allerede nu ses på kortet på www.nærboks.dk.

Nærboks er ejet af Postnord og Swipbox, og Nordic Infrastructure, som også er etableret af de to, opstiller netværket af Nærbokse..