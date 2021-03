Merete Scheelsbeck (K) er i øjeblikket stedfortræder for Rasmus Jarlov i Folketinget. Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Flere jordemødre skal sikre trygge og omsorgsfulde fødestuer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere jordemødre skal sikre trygge og omsorgsfulde fødestuer

Taastrup - 24. marts 2021 kl. 06:30 Af Merete Scheelsbeck, MF, Det Konservative Folkeparti Kontakt redaktionen

Der er noget galt, når 232 kvinder i Region Hovedstaden i 2020 blev omvisiteret til et andet hospital, lige inden de skulle føde. Ro og mag på den lokale fødestue bliver erstattet af bagsædet i en taxa, hvor kvinder med voldsomme veer i hast køres tværs over Sjælland i jagten på et hospital, hvor der er en tilgængelig jordemoder. For de danske hospitaler mangler jordemødre. Det tvinger personalet til at fokusere på de allermest akutte fødsler, og så bliver de fødende kvinder omvisiteret med taxa eller lagt i fødekø, hvor de som en anden fabriksvare venter på, at samlebåndet bringer dem foran et par frie hænder.

Det går udover mødrene, fædrene og deres små nyfødte. Og det er ikke godt nok.

Derfor vil Det Konservative Folkeparti tilføre flere jordemødre til de danske fødestuer. Alle har ret til en sikker og tryg fødsel, og det kræver, at der er tid til omsorg og pleje.

Herlev hospital stod for 215 af regionens 232 omvisiteringer i 2020. Her har de så travlt, at flere jordemødre brød grædende sammen, da de senest havde besøg af Arbejdstilsynet. De er skrækslagne for at lave fejl på grund af travlhed, men presset tvinger dem til at arbejde hurtigt - så hurtigt, at fejl ikke kan undgås.

Natja oplevede, at personalet igangsatte hendes fødsel, men blev derefter sendt hjem hele 3 gange, fordi personalet havde for travlt med mere akutte opgaver. Malika følte sig del af en automatiseret proces, hvor der var ingen, der havde tid til at hjælpe hende i gang med at amme sit nyfødte barn.

En fødsel er et af livets allersmukkeste øjeblikke, men det er også en hård prøvelse for de involverede. Derfor er det simpelthen ikke vores velfærdsstat værdigt, at vi ikke kan garantere rammer, som sikrer omsorg og tryghed for fødende kvinder.

Trygheden starter blandt jordemødrene. De skal have tid nok til at tage sig omsorgsfuldt af kvinderne både før, under og efter fødslen. Derfor vil vi tilføre 244 flere jordemødre til de danske hospitaler. Det vil ifølge Jordemoderforeningen løse problemerne.

Alle små, nyfødte danskere har ret til en omsorgsfuld og tryg velkomst til livet.