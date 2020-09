Se billedserie De ny elever i de tre hf-klasser på Høje-Taastrup Gymnasium har været på ryste sammen-tur i Klatreskoven i Glostrup. Foto: Cecilie Bech Corcoran

Flere har søgt HF på gymnasiet: Nye elever har hørt godt om skolen

Taastrup - 15. september 2020 kl. 17:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden 2012 har Høje-Taastrup Gymnasium med stor succes udbudt den 2-årige HF-uddannelse, og i år har ansøgertallet været endnu højere, end det plejer. Det betyder, at gymnasiet for første gang har oprettet tre 1.hf-klasser.

Ifølge vicerektor Inge Reich skyldes stigningen i antallet af ansøgere, at der er flere og flere, der har hørt godt om gymnasiets HF-linje:

- Vi har spurgt vores nye elever, hvorfor de søgte om optagelse hos os, og de siger stort set alle sammen, at det er fordi, de har hørt så meget godt om skolen fra både venner, bekendte og familiemedlemmer, der har gået her før. Det, der især bliver fremhævet er, at lærerne vil eleverne her. Den høje faglighed kombineret med tætte relationer gør, at man føler sig tryg og godt tilpas, siger Inge Reich.

Plads til forskellighed Det kan Maria Voigt Ørbæk Pedersen fra 1. R nikke genkendende til:

- Jeg valgte HTG, fordi jeg fik at vide, at det er en skole, der rummer mange forskellige mennesker, og hvor der ikke bliver set ned på nogen. Jeg havde kun hørt godt om gymnasiet og har fået bekræftet de ting, jeg havde hørt, efter jeg er startet herude. Det virker til at være en meget åben skole med et rigtig godt fællesskab, siger hun.

Laura Borch O'Reilly, der også går i 1. R, fortsætter:

- Jeg ville gerne have en helt ny start på et sted, hvor jeg ikke kendte en masse på forhånd. Jeg bor i Sydhavnen, så der er lidt langt herhen, men jeg er glad for at gå her, så det gør ikke så meget.

For hende har det desuden haft betydning, at hun på Høje-Taastrup Gymnasium kunne vælge linjen D-fence:

- Jeg vil gerne i militæret og være ambulancebehandler, så den linje passer lige til mig.

Blev inddelt i de tre klasser Nu er de nye 1.hf'ere inddelt i de tre klasser, som de kommer til at gå i de næste to år. Inge Reich forklarer, at den endelige inddeling i klasser først sker efter et par uger med undervisning, så man ved sammensætningen af klasserne kan tage højde for, hvordan eleverne lærer bedst.

Laura Borch O'Reilly og Maria Voigt Ørbæk Pedersen er enige om, at det fungerer godt med de nye klasser.

- Jeg var egentlig lidt træt af det først, fordi så skulle man til at have nye lærere igen, men alle de lærere, vi har mødt indtil videre, har været fyldt med humor - jeg kan faktisk virkelig godt lide de lærere, vi har fået, siger Laura Borch O'Reilly

Inge Reich tilføjer, at der netop arbejdes bevidst og målrettet med de nære relationer mellem elever og lærere for at skabe et så optimalt læringsmiljø som muligt for den enkelte elev.

- Hver elev får tilknyttet en mentor, som følger dem gennem de to år, de er her, og som de altid kan gå til, hvis de har brug for sparring af den ene eller anden art. Derudover er vi også meget opmærksomme på, at der bliver knyttet bånd hele vejen op til ledelsen, så vi har en god føling med eleverne på alle niveauer, siger vicerektoren.

For at ryste eleverne sammen i de nye klasser, har de været en tur i Klatreskoven i Glostrup, hvor de fik rig mulighed for at udfordre sig selv på forhindringsbanerne, der er spændt ud mellem træerne i skoven:

- Det var grænseoverskridende, når man har højdeskræk, men jeg klarede alle banerne med hjælp fra nogle af de andre fra klassen, og det var faktisk rigtig sjovt, fortæller Laura Borch O'Reilly.

