50 familier fra Høje-Taastrup Kommune har søgt om feriehjælp - det er flere end sidste år. Foto: Thomas Olsen

Flere fattige? Stor stigning i ansøgninger om feriehjælp

Taastrup - 05. juni 2020 kl. 08:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tidligere på året kom det frem, at fattigdommen i Danmark er stagneret for første gang i 20 år. Det til trods har Dansk Folkehjælp i år oplevet en stigning på over 50 procent i det samlede antal ansøgere til feriehjælpen i forhold til sidste år.

I Høje-Taastrup Kommune søgte 35 familier om feriehjælp i 2019. I år er tallet 50.

For at modtage hjælp skal ansøgeren være enlig forsørger med hjemmeboende børn under 18 år og på overførelsesindkomst.

- Den nuværende krise kræver meget af samtlige danskere, og jeg tror, at alle glæder sig til sommerferie lige nu. For mange udsatte og fattige familier er behovet for ferie og et afbræk fra hverdagen særligt stort i år. Mange af de familier, der søger feriehjælp hos Dansk Folkehjælp, er uden beskæftigelse, og ansøgerne til feriehjælp er typisk omgivet af mere komplekse hverdage, der udover fattigdom kan være præget af fysiske og psykiske handicap, misbrug og sygdom samt tragiske sociale omstændigheder. I alle tilfælde har familierne brug for kvalitetestid med deres børn. Men udsigten til sommerferie er for mange udsatte familier desværre bare otte uger mere i isolation. Med feriehjælp kan vi forhåbentlig ændre noget for mange af netop de familier, siger Klaus Nørlem, generalsekretær hos Dansk Folkehjælp.

Ferieoplevelser er vigtige

Efter nedlukningen af landet har børn og unge måtte undvære de ugentlige fritidsaktiviteter, men for mange børn af udsatte familier er det almindelig hverdag ikke at gå til fritidsaktiviteter, nedlukning eller ej.

Den trængte privatøkonomi hos familierne betyder, at børnene tit oplever at måtte undvære ting, som er en selvfølge for deres klassekammerater - f.eks. foldboldtræning eller svømmeundervisning.

Derfor er ferieopholdene særligt vigtige. Dels fordi børnene på ferieopholdene får et fællesskab med andre børn og uvurderlig kvalitetstid med familien, men også fordi børnene gennem gode ferieminder kan være med i samtaler om ferieoplevelser, når de vender tilbage til skolen efter ferien. Dette er essentielt for, at de ikke føler sig ekskluderet. Erfaringer viser, at tilbud om gode fællesoplevelser til socialt udsatte familier med børn - f.eks. i form af et ferieophold - bidrager til fornyet livsmod og forøget livskvalitet.

Feriehjælpen er støttet af Arbejdsmarkedets Feriefond, Ole Kirk's Fond samt en række øvrige private fonde samt bidrag fra virksomheder og private bidragydere.

Dansk Folkehjælp forventer i alt at kunne sende 3.500 - 4.000 afsted på de årlige ferielejre i år på landsplan.