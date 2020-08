Flere er testet: Her er der ingen nye smittede

Antallet af danskere, der er smittet med coronavirus har taget et hop henover weekenden, hvor 207 er blevet testet positive for Covid-19.

Ingen af de smittede kommer dog fra Høje-Taastrup Kommune, for her har man ikke registreret en stigning i antallet af smittede siden torsdag den 30. juli.

Her var i alt 10.779 borgere fra Høje-Taastrup blevet testet for corona-virus, og heraf blev 249 testet positive - dagen før var tallet 248.

De nyeste tal fra mandag den 3. august klokken 14 viser, at der nu er 11.177 borgere fra Høje-Taastrup, der er blevet testet for Covid-19, men det er fortsat kun 249, der er testet positive. Der har derfor ikke været en stigning i antallet af smittede de seneste par dage.

Der er fortsat et forholdsvis lavt antal smittede i Danmark samlet set, men flere tilfælde øger risikoen for en anden bølge af virusset.

- Vi ser overordnet en tendens til, at der kommer flere smittede i Danmark. Det er forventeligt, at der kommer flere smittede, fordi vi har lukket Danmark op. Smittespredningen er stadig på et lavt niveau, men da det er stigende, har vi nu et godt tidspunkt til at være opmærksomme på, at vi ikke får en anden bølge, siger Lars Østergaard til ritzau.