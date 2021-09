Torstorp Skole har succes oprettelsen af en NEST-klasse, så ordningen nu bliver permanent. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Flere børn har særlige behov: Er det her løsningen? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Flere børn har særlige behov: Er det her løsningen?

Taastrup - 20. september 2021 kl. 05:55 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Hvordan lyder det med en folkeskoleklasse med i alt 16 elever, hvoraf 12 af dem almene børn fra skoledistriktet, mens de fire sidste elever er børn med diagnoser inden for autisme-spektret?

Sådan en klasse blev fra sidste skoleår oprettet i 0. klasse på Torstorp Skole som den første af sin slags i kommunen, og det har vist sig at være en succes.

Det viser evalueringen af NEST-klassen, som den kaldes.

0. klassen er nu blevet til en 1. klasse, og så er der startet en ny 0. klasse på skolen i august.

Her er hovedpunkterne, at børn og forældre er glade for klassen, og at eleverne trives både fagligt og socialt.

Det er lykkedes at skabe et trygt og roligt læringsmiljø med stort fagligt udbytte, og de fire børn med autisme-diagnoser udvikler sig positivt

Samlet set klarer klassen sig ligeså godt som andre 0. klasser.

Eneste minus er dog, at nogle af eleverne i klassen af og til føler sig alene.

Alt i alt er evaluering meget positiv og helt i tråd med forskningen på området og erfaringer fra andre kommuner som Aarhus, der har 11 NEST-klasser.

- Det er fantastisk positivt, at det er lykkedes godt. Der er virkelig kommet gode tilbagemeldinger, og det er en kæmpe fordel for børnene med autisme, at de bliver inkluderet. Samtidig er økonomien i ordningen også god, siger Kurt Scheelsbeck (K), formand for institutions- og skoleudvalget i Høje-Taastrup Kommune.

Opretter nye klasser De gode resultater har fået politikerne til at beslutte, at man fast vil have en NEST-klasse på Torstorp Skole.

- Nu har vi vedtaget et fast princip, om at vi starter en ny 0. klasse hvert år, der bliver en NEST-klasse, siger Kurt Scheelsbeck.

Høje-Taastrup Kommune oprettede i første omgang en NEST-klasse som et led i udbygningen af specialområdet, hvor der er oplevet en stigende efterspørgsel. Og i 2020 afsatte mand i alt lidt over 13 millioner kroner for 2020 og 2021 til udbygningen af specialområdet.

Den samlede udgift for en fuld NEST-række fra 0.-9. klasse på Torstorp Skole bliver 20,3 millioner kroner, når alle 10 klasser er oprettet (inkl. de allerede oprettede NEST-klasser).

Antallet af elever i klasserne kan øges i takt med børnenes alder og udvikling, så der på 6. klassetrin kan være 6 børn med autisme spektrum forstyrrelse og 18 distriktsbørn, hvis det i samarbejde mellem Torstorp Skole og PPR vurderes fagligt forsvarligt. Børnene forventes at fortsætte i NEST-klasserne gennem hele deres skolegang