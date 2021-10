Her ses størstedele af de bisiddere, der var med til kurset. Foto: Knud Anker Iversen

Flere bisiddere: Nu mangler der bare folk, der har brug for en bisidder

Taastrup - 03. oktober 2021 kl. 11:30

Café Paraplyen i Taastrup var for nylig vært for et 10 timers kursus for bisiddere.

Der var hen over de to dage 20 deltagere, som alle gav udtryk for tilfredshed med kurset.

Det skyldtes ikke mindst kursuslederen, Malene Sønderskov fra Center for Frivilligt socialt arbejde, der engageret og vidende førte deltagerne igennem noget af det, man, som bisidder, vil kunne løbe ind i. Hun sikrede, at alle blev markant bedre klædt på til at kunne klare opgaven.

Ud af deltagerkredsen - der også talte folk, der kom fra Albertslund, Roskilde og Glostrup - var der ikke færre end syv, der efterfølgende meldte sig til at ville være tilknyttet bisidderkorpset, der har til huse i Café Paraplyen.

Der er således lige nu et overskud af bisiddere i forhold til, hvor mange der efterspørger bisidder.

- Vi har dog indtryk af, at der er langt flere, der gerne vil have en bisidder med når de skal møde i Jobcentret, siger Knud Anker Iversen, der er koordinator for ordningen.

Han understreger at det er gratis at få hjælpen, og at det også er en støtte for sagsbehandlerne, at der kommer ekstra ører på.

Ønsker man at få hjælp fra en bisidder skal man kontakte Knud Anker Iversen på mail knudankeriversen@gmail.com eller telefon 50 12 68 68.