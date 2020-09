Flagdag aflyst: Veteraner havde glædet sig

- Op til flagdagen får jeg typisk flere henvendelser. Jeg tror, flagdagen betyder meget for veteranerne og dem, jeg har talt med, er kede af aflysningen, men har forståelse for det. Det er deres dag, hvor de marcherer gennem byen, og i år havde de virkelig set frem til dagen, fordi det er en lørdag. Normalt kan dem, der går på arbejde ikke være med, siger Maria Frydensberg.

Den planlagte reception om aftenen for veteraner med ledsager gennemføres dog fortsat - her vil Høje-Taastrup Kommune sige officiel tak ved at byde på en middag og et oplæg af tidligere feltpræst Jens Andreas Christensen.