Flagdag: Byen hædrede de udsendte

Taastrup - 06. september 2021 kl. 11:37 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen

Hvert år hædrer Høje-Taastrup Kommune tidligere og nuværende udsendte til verdens brændpunkter ved Flagdagen den 5. september, som også fejres generelt i Danmark.

Flagdagen handler om at anerkende og ære de mennesker, som er og har været udsendt til konflikter rundt omkring i verden. Såvel soldater som læger, sygeplejersker, politi, hjemmeværn, beredskab, tolke, præster og andre udsendte faggrupper.

Her i byen er det kommunen i fællesskab med Høje-Taastrup Garderforening, der står for dagen, som markeres ved, at man først samles i Taastrup Nykirke til en andagt, der i år blev holdt af sognepræst Britta Raakjær Vind, som selv tidligere har været udsendt ved Flyvevåbnet og til dagligt arbejder i Fløng Kirke.

Bagefter går et optog af veteraner fra kirken sydpå ad Taastrup Hovedgade hen til Magdas Park på hjørnet af Skolevej og Taastrup Hovedgade, hvor der holdes taler, inden arrangementet fortsætter på Domhuspladsen.

I år var vejret særdeles smukt på Flagdagen, og marchen gennem byen blev et flot syn for folk, der stod og så soldater og fanebærere gå gennem byen.

Taastrup Bymidte havde i dagens anledning hejst flagene langs vejen som en særlig hilsen til marchens deltagere.

Ved Magdas Park ved ærestenen for de udsendte blev der lagt kranse, og Lars Prier, der er 1. viceborgmester holdt en tale. Han begyndte med at takke de udsendte for deres indsats og sagde blandt andet, at de gør en forskel.

- At være udsendt er en særlig livsform. En livsform, der på den ene side byder på store risici og psykiske og fysiske belastninger. Og på den anden side giver nogle helt unikke og berigende oplevelser, som man husker resten af livet, sagde han også.

Lars Prier kom desuden ind på den nylige udvikling af situationen i Afghanistan.

- Det ville være mærkeligt at holde en Flagdag uden at nævne Afghanistan. Det er meget meget trist at se, hvordan den seneste udvikling i landet har forløbet. Det er på ingen måder et scenarie, som danske udsendte har arbejdet frem imod. Tværtimod. Den seneste udvikling har medført store tab og sorg. Og I denne tragiske situation går mine tanker og min dybeste medfølelse til de soldater, som er blevet såret eller dræbt. Det samme gælder til deres pårørende, sagde han blandt andet.

Samme aften blev der holdt en reception på rådhuset for særligt indbudte i form af byens tidligere udsendte med ledsager. Her holdt den tidligere udsendte soldat Mikael Storgaard også et oplæg om sin tid som udsendt.