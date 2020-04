Fjernvarmen udskyder valg

På baggrund af Corona- situationen udsætter Høje Taastrup Fjernvarme sine planlagte to valggruppemøder, som ifølge vedtægterne ellers skal holdes i april. Også repræsentantskabsmødet udskydes, indtil situationen igen tillader større forsamlinger at mødes.

- Umiddelbart får udsættelsen den konsekvens, at den nuværende bestyrelse og repræsentantskab fortsætter. Det er jo på vores to valggruppemøder, at andelshaverne vælger medlemmer og suppleanter til bestyrelsen og til repræsentantskabet, siger Nils Olsen, bestyrelsesformand for Høje Taastrup Fjernvarme.