Fjernvarmen har fire af FN's verdensmål i fokus

Høje Taastrup Fjernvarme går som landets største forbrugerejede fjernvarmeselskab aktivt ind i arbejdet med at opfylde FN's verdensmål for en bæredygtig udvikling frem mod 2030.

Ikke alle 17 verdensmål er relevante for selskabet, men formand Nils Olsen udpeger fire af målene som oplagte at arbejde med. Det er de mål, der handler om bæredygtig energi (mål 7), industri, innovation og infrastruktur (mål 9), ansvarligt forbrug og produktion (mål 12) og klimaindsats (mål 13).

- For os er verdensmål 7 om at sikre alle adgang til pålidelig og moderne energiforsyning til overkommelig pris det vigtigste, siger Nils Olsen.

- Vi er allerede nået langt med at levere bæredygtig energi baseret på vores egne vedvarende energikilder. Ikke mindst det store solfangeanlæg i Fløng, men også vores varmepumper - vi har snart fem - bidrager til det mål.

- Hvorfor sætter vi så ikke bare flere varmepumper op? Fordi affaldsforbrænding dækker det grundlæggende forbrug i vores område, så der i mange måneder slet ikke er plads til andre energiformer.

Nils Olsen tilføjer, at varmebehovet - ud over den lokale produktion og affaldsvarmen - dækkes af VEKS, og varmen er produceret på bæredygtig biomasse. VEKS er også med i projekter til at finde mere langsigtede løsninger på bæredygtig, CO2-neutral energi, bl.a. geotermi.

Med hensyn til den overkommelige pris konstaterer Nils Olsen, at Høje Taastrup Fjernvarme lige nu er en mellemvare, når man sammenligner med andre selskaber.

- Energieffektiviteten, som er en del af verdensmålene, påvirker også prisen. Vi arbejder hele tiden på at optimere driften. Det er derfor, at vi ønsker at bringe returtemperaturen ned og anspore vores kunder til at få mest mulig varme ud af det vand, vi sender ud i fjernvarmerørene, bemærker Nils Olsen.

En sikker forsyning

I verdensmål 9 indgår innovation og infrastruktur som to punkter, der i høj grad berører fjernvarmeselskabet.

- Vi udbygger en robust og pålidelig infrastruktur med en ringforsyning, så kunderne kan få vand frem fra flere sider og dermed blive mindre sårbare over for ledningsbrud. Og når der sker brud, tager vi hånd om det hurtigt og effektivt. Vi løfter isoleringsstandarden og laver avanceret styring for at optimere driften, siger Nils Olsen.

Formanden ser innovation som en integreret del af Høje Taastrup Fjernvarme, der gerne prøver nye løsninger: varmepumper, varme fra grundvandet, fjernkøling og - i samarbejde med VEKS - etablering af et stort varmelager, klar til brug i 2021.

- De ting er udtryk for, at vi har dygtige, innovative medarbejdere, som ser muligheder for udvikling og kan overbevise bestyrelsen om, at det er en god ide, fastslår han.

Vi skal være det gode eksempel

Verdensmål 12 om sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer matcher også bestyrelsens dagsorden, når det gælder fjernvarmen som virksomhed, bemærker Nils Olsen.

- Vi skal selv være et godt eksempel og leve op til verdensmålene ved at tænke bæredygtighed ind i vores hverdag. Det gælder lige fra valg af de biler, som medarbejderne bruger, og til maden i kantinen. Det handler om at ændre adfærd og vaner, så vi som samfund producerer mindre affald, også selv om det betyder, at vi får mindre affald at producere energi på. Men så må vi igen være innovative og finde alternativer, siger han.

Vi bidrager til mindre CO2

Det 13. verdensmål - at handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer - er for Høje Taastrup Fjernvarme primært et spørgsmål om at fremme bæredygtige energi på bekostning af fossile brændsler og dermed udlede mindre CO2.

- Flere af de elementer, der indgår i FN's verdensmål, er vi allerede nået langt med. Vi har nok ikke gjort så meget ud af at fortælle omverden om det, men har været mere fokuserede på produktet. Men jeg kan godt se for mig, at det bliver et fast punkt i årsrapporten at fortælle, hvordan Høje Taastrup Fjernvarme arbejder med målene, siger Nils Olsen.