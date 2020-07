Se billedserie Bystævnet fra Taastrup Valby lå oprindeligt et andet sted i landsbyen, men nu finder man det umiddelbart forn Blaakildegaard på Skolevej. Else Triers to børnebørn hoppede fra sten til sten for at tælle, hvor mange der er. Foto: Else Trier

Fjerde del: Stationsbyen og landsbyen, der smeltede sammen

Taastrup - 15. juli 2020

Som perler på en snor ligger der stationer på jernbanen mellem København og Roskilde. Èn af de perler er Taastrup by, som blev bygget på en eksisterende nabolandsby, Taastrup Valbys jord.

Modsat flere af kommunens mange andre gamle landsbyer, er det i nutiden svært at få øje på Taastrup Valby. Der er kun få af de 12 oprindelige gårde tilbage. Blaakildegaard på Skolevej står som et tilbageværende eksempel på landsbyens gårde.

Til gengæld er der en del vejnavne, der vidner om landsbyens eksistens. Heriblandt Valby Søndergade og Taastrup Valbyvej. Og flere vejnavne er opkaldt efter de ikke længere eksisterende gårde: Rugkærgårdsvej, Højgårdstoften, Grønhøjgårdsvej.

Stations- og handelsbyen Taastrup er ikke nær så gammel som nabolandsbyen, den er smeltet sammen med. Den voksede frem som følge af jernbanens anlæggelse i 1847 og det, der til at begynde med hed Kjøgevejen Station og siden Taastrup Station.

Overordnet kan man sige, at Taastrup by ligger langs Taastrup Hovedgade (som før i tiden hed Køgevej, red.), mens Taastrup Valby udgøres af området øst for denne hovedgade og sydøst for stationen. Faktisk kan man stadig ved hjælp af vejforløbet i landsbyens midte fornemme, hvor det gamle fællesområde »forten« lå.

En vigtig by Da historiker Else Trier under udarbejdelsen af sin historiske fotoskattejagt for børn og voksne var forbi Taastrup og Taastrup Valby slog det hende, at man får fornemmelsen af, at det historisk set er en vigtig by i kommunen.

- I Taastrup lå to af de gamle købmandsgårde, som man kommer forbi i skattejagten, og det gamle rådhus lå også her i sin tid. Det har altså været en vigtig by. Taastrup er bygget på noget af landsbyen Taastrup Valbys jord. Når man har gået et stræk på Taastrup Hovedgade, så kan man gå ned i den gamle landsby. Her lå i sin tid flere gårde, en mølle og her er stadig et vandfald. Det er også en god idé at gå op til Blaakildegaard, som i dag huser arkivet, siger Else Trier.

Hendes eget favoritsted er omkring det sted, hvor Valby Møllegård lå.

- Mit yndlingssted i Taastrup og Taastrup Valby er området ved Mølleåen med vandfaldet, hvor Valby Møllegård lå. Det viser nemlig lidt af den gamle landsby, som i sin tid blev bygget op ad en å. Og så kan jeg også rigtig godt lide Blaakildegaard, siger hun.

Hoppede fra sten til sten To af Else Trier børnebørn har afprøvet fotoskattejagten med deres mormor. I Taastrup og Taastrup Valby-delen begyndte turen ved Taastrup Nykirken og sydpå ind i Taastrup Valby og Mølleparken. Området er børnenes hjemmebane, men alligevel lærte de nyt.

- Børnene synes, det var hyggeligt, da de kender byen. Det var jo også sjovt at høre om, at Taastrup ligger på Taastrup Valbys marker. Vi fik en sjov snak om de to »gamle« rådhuse. I Taastrup Valby viste jeg en sti ned til Mølleåen, de ikke kendte, lyder det fra Else Trier.

- Begge synes, det var sjovt at hoppe fra sten til sten på bystævnet og tælle antallet af sten på den måde. Også turen igennem den spændende nye Møllepark, hvor vi nærmest gik i en lille skov, var sjov. Og så var det jo sjovt at høre om Valby Møllegård, som de ikke sådan før har tænkt på som en vandmølle, tilføjer hun.

Sådan gør man Klik på linket, som findes under denne artikel. Så dukker selve skattekortet for Taastrup og Taastrup Valby op med billeder og opgaver, som man kan tage med ud på turen. Følg instrukserne på kortet og find løsningerne på bagsiden.

Næste uge følger endnu et kort med en opfordring til at bruge lidt af sommeren på at tage ud og lære mere om Høje-Taastrups landsbyer.

Her er kortet: Klik HER for at få det fjerde skattekort - til Taastrup og Taastrup Valby